Клуб Слуцкого выбил чемпионов из Кубка Китая
«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, победил «Шанхай Порт» и вышел в четвертьфинал Кубка Китая.
Матч завершился со счетом 3:2, у «Шэньхуа» хет-трик оформил Андре Луис (45-я, 50-я и 67-я минуты).
Следующий соперник команды Слуцкого определится позднее.
«Шанхай Порт» — чемпион Китая и победитель Кубка в прошлом сезоне. В начале этого сезона он проиграл «Шэньхуа» в матче за Суперкубок.
В чемпионате Китая «Шэньхуа» после 14 туров идет вторым (32 очка), «Порт» — четвертым (28).
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Мировая реакция на удары США по ядерным объектам Ирана
NBC узнал о подготовке США к ответному удару Ирана
WSJ рассказала о послании, которое США передали Ирану через арабов
МИД Ирана обвинил США в планировании первых ударов Израиля по стране
Обращение Биньямина Нетаньяху к народу после ударов США по иранским ядерным объектам
Основные ядерные объекты Ирана. Инфографика
Полное видео обращения Трампа к американцам. Видео
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов