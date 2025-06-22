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Спорт ,  
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Клуб Слуцкого выбил чемпионов из Кубка Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выбил чемпионов из Кубка Китая и вышел в четвертьфинал
«Шанхай Шэньхуа» победил «Шанхай Порт» со счетом 3:2. Хет-трик оформил Андре Луис. В прошлом сезоне «Шанхай Порт» выиграл чемпионат и Кубок
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: XinHua / Global Look Press)

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, победил «Шанхай Порт» и вышел в четвертьфинал Кубка Китая.

Матч завершился со счетом 3:2, у «Шэньхуа» хет-трик оформил Андре Луис (45-я, 50-я и 67-я минуты).

Следующий соперник команды Слуцкого определится позднее.

«Шанхай Порт» — чемпион Китая и победитель Кубка в прошлом сезоне. В начале этого сезона он проиграл «Шэньхуа» в матче за Суперкубок.

В чемпионате Китая «Шэньхуа» после 14 туров идет вторым (32 очка), «Порт» — четвертым (28).

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий (тренер)
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