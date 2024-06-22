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Евро-2024 ,  
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Сборная Бельгии победила после третьего отмененного гола Лукаку на Евро

Сборная Бельгии победила Румынию после третьего отмененного гола Лукаку на Евро
Сюжет
Евро-2024
Встреча завершилась со счетом 2:0
Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images

Сборная Бельгии обыграла Румынию во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии. Матч группы Е завершился со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились Юри Тилеманс (2-я минута) и Кевин Де Брюйне (80-я).

Форвард Ромелу Лукаку забил на 64-й минуте, но мяч был отменен из-за офсайда после просмотра VAR. Этот мяч стал для Лукаку третьим, который был отменен на Евро-2024. Если бы их засчитали, форвард уже был бы лучшим бомбардиром турнира.

В группе Е все команды набрали по 3 очка, лидирует Румыния, второй идет Бельгия, Словакия — третья, Украина — четвертая.

В заключительном туре 26 июня румыны сыграют со словаками, а бельгийцы — с украинцами.

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