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Спорт ,  
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Умер бывший врач «Спартака» Юрий Васильков

Многолетний врач «Спартака» Юрий Васильков умер в возрасте 76 лет
В клубе сообщили, что Васильков долго болел. В «Спартаке» он работал с перерывами в 1983-2008 годах и помог команде десять раз стать чемпионом страны
Юрий Васильков
Юрий Васильков (Фото: spartak.com)

Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков скончался после продолжительной болезни в возрасте 76 лет, сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

В клубе отметили, что многие поколения спартаковцев ценили не только профессионализм Василькова, но и его доброту и готовность прийти на помощь.

Васильков впервые работал врачом в «Спартаке» еще в 1983-1985 годах, а потом дважды возвращался в команду (1989-2002 и 2006-2008).

«Красно-белые» в эти периоды десять раз стали чемпионами страны и выиграли три Кубка.

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Василькова.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва

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