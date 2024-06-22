Умер бывший врач «Спартака» Юрий Васильков
Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков скончался после продолжительной болезни в возрасте 76 лет, сообщила пресс-служба клуба РПЛ.
В клубе отметили, что многие поколения спартаковцев ценили не только профессионализм Василькова, но и его доброту и готовность прийти на помощь.
Васильков впервые работал врачом в «Спартаке» еще в 1983-1985 годах, а потом дважды возвращался в команду (1989-2002 и 2006-2008).
«Красно-белые» в эти периоды десять раз стали чемпионами страны и выиграли три Кубка.
«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Василькова.
Упал — поднялся.
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