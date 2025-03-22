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Форвард «Ванкувера» побил рекорд НХЛ по силовым приемам

Форвард «Ванкувера» Шервуд побил рекорд НХЛ по силовым приемам
Кифер Шервуд улучшил достижение защитника «Нэшвилла» Джереми Лозона, который сделал 383 хита в прошлом сезоне
Кифер Шервуд
Кифер Шервуд (Фото: Harry How / Getty Images)

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Кифер Шервуд стал новым рекордсменом НХЛ по количеству проведенных силовых приемов за один сезон.

У 29-летнего американца перед сегодняшним матчем регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс» было 383 хита, что являлось повторением рекорда защитника «Нэшвилл Предаторз» Джереми Лозона, установленного в прошлом сезоне.

К середине второго периода встречи с «Рейнджерс» Шервуд уже сделал восемь силовых приемов. При этом «Ванкуверу» остается провести еще 12 матчей в регулярном чемпионате.

Шервуд выступает в «Ванкувере» с нынешнего сезона, на его счету 15 шайб и 14 результативных передач в 65 играх.

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