Форвард «Ванкувера» побил рекорд НХЛ по силовым приемам
Форвард «Ванкувер Кэнакс» Кифер Шервуд стал новым рекордсменом НХЛ по количеству проведенных силовых приемов за один сезон.
У 29-летнего американца перед сегодняшним матчем регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс» было 383 хита, что являлось повторением рекорда защитника «Нэшвилл Предаторз» Джереми Лозона, установленного в прошлом сезоне.
К середине второго периода встречи с «Рейнджерс» Шервуд уже сделал восемь силовых приемов. При этом «Ванкуверу» остается провести еще 12 матчей в регулярном чемпионате.
Шервуд выступает в «Ванкувере» с нынешнего сезона, на его счету 15 шайб и 14 результативных передач в 65 играх.
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