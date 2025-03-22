Фигурист Кондратюк выиграл турнир по шоу-программам

Бронзовый призер командного турнира Олимпиады в Пекине заработал 5 млн руб.

Макр Кондратюк (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Бронзовый призер Олимпийских игр Пекина в командном турнире фигуристов Марк Кондратюк выиграл турнир по шоу-программам. Организованный Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) турнир «Русский вызов» прошел в Санкт-Петербурге.

По итогам голосования жюри он получил 29,38 балла. Второе место занял Дмитрий Алиев (29,24), третье — Елизавета Туктамышева (28,27).

Кондратюк получил 5 млн руб., Алиев — 2,5 млн, Туктамышева — 1 млн.

В жюри входили актер Сергей Бурунов, балерина Светлана Захарова, балетмейстер Борис Эйфман, гимнастка Евгения Канаева, заслуженный тренер СССР Елена Чайковская, глава ФФККР Антон Сихарулидзе, фигуристки Евгения Медведева и Татьяна Навка.

«Русский вызов» прошел в третий раз в истории. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин выиграл два первых турнира.