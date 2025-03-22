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Хоккеист ЦСКА впервые прокомментировал проваленный допинг-тест

Пойманный на допинге Каменев заявил, что намерен «отстоять свое честное имя»
Владислав Каменев заявил, что никогда целенаправленно не употреблял допинг и будет бороться за свое честное имя
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Хоккеист ЦСКА Владислав Каменев, который был временно отстранен за нарушение антидопинговых правил, заявил, что намерен отстоять свое честное имя.

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина 15 марта был отстранен из-за положительной допинг-пробы на мельдоний.

«Новость о том, что моя допинг-проба показала положительный результат, стала для меня в полном смысле шоком. Могу с чистой совестью заявить — никогда целенаправленно и осознанно я не принимал препараты, которые могут содержать допинг», — написал Каменев в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Хоккеист также поблагодарил всех за поддержку. «Для меня очень важно отстоять свое честное имя. Понимаю, что на это уйдет много сил и времени, но я готов сражаться до конца. <...> Искренне надеюсь, что в скором времени вернусь на лед к своей команде», — заключил Каменев.

В нынешнем сезоне Каменев, который является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2022, 2023), провел 63 матча и набрал 26 (10+16) очков.

Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В КХЛ он также играл за петербургский СКА и магнитогорский «Металлург», в НХЛ выступал за «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ допинг ХК ЦСКА Владислав Каменев мельдоний
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