Хоккеист ЦСКА впервые прокомментировал проваленный допинг-тест
Хоккеист ЦСКА Владислав Каменев, который был временно отстранен за нарушение антидопинговых правил, заявил, что намерен отстоять свое честное имя.
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина 15 марта был отстранен из-за положительной допинг-пробы на мельдоний.
«Новость о том, что моя допинг-проба показала положительный результат, стала для меня в полном смысле шоком. Могу с чистой совестью заявить — никогда целенаправленно и осознанно я не принимал препараты, которые могут содержать допинг», — написал Каменев в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Хоккеист также поблагодарил всех за поддержку. «Для меня очень важно отстоять свое честное имя. Понимаю, что на это уйдет много сил и времени, но я готов сражаться до конца. <...> Искренне надеюсь, что в скором времени вернусь на лед к своей команде», — заключил Каменев.
В нынешнем сезоне Каменев, который является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2022, 2023), провел 63 матча и набрал 26 (10+16) очков.
Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В КХЛ он также играл за петербургский СКА и магнитогорский «Металлург», в НХЛ выступал за «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш».
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