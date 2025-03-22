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Чемпион России по хоккею Рылов завершил карьеру в 40 лет

Чемпион России по хоккею в составе «Динамо» Рылов завершил карьеру в 40 лет
Последним клубом бывшего защитника московских «Динамо», ЦСКА и «Спартака» стал хабаровский «Амур»
Яков Рылов
Яков Рылов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Чемпион России по хоккею, защитник хабаровского «Амура» Яков Рылов завершил карьеру в возрасте 40 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале КХЛ.

В субботу Рылов провел последний матч в регулярном чемпионате против хабаровского «Трактора» (0:2). «Амур» в плей-офф выйти не смог.

Рылов выиграл чемпионат России в составе московского «Динамо» еще в Суперлиге в сезоне 2004/05. В КХЛ он также играл за ЦСКА, «Нефтехимик», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и «Спартак».

Всего Рылов провел в лиге 835 матчей и набрал 267 (70+197) очков.

На его счету серебро молодежного чемпионата мира (2005), победа в Кубке европейских чемпионов (2006).

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