Чемпион России по хоккею Рылов завершил карьеру в 40 лет
Чемпион России по хоккею, защитник хабаровского «Амура» Яков Рылов завершил карьеру в возрасте 40 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале КХЛ.
В субботу Рылов провел последний матч в регулярном чемпионате против хабаровского «Трактора» (0:2). «Амур» в плей-офф выйти не смог.
Рылов выиграл чемпионат России в составе московского «Динамо» еще в Суперлиге в сезоне 2004/05. В КХЛ он также играл за ЦСКА, «Нефтехимик», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и «Спартак».
Всего Рылов провел в лиге 835 матчей и набрал 267 (70+197) очков.
На его счету серебро молодежного чемпионата мира (2005), победа в Кубке европейских чемпионов (2006).
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