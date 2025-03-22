Канадец Данфи побил мировой рекорд в спортивной ходьбе на 35 км
Канадец Эван Данфи установил новый мировой рекорд в спортивной ходьбе на дистанции 35 км.
На соревнованиях в словацком Дудинце 34-летний Данфи показал результат 2 часа 21 минута 40 секунд. Он на семь секунд улучшил достижение японца Масаторы Кавано, установленное в октябре 2024 года.
Данфи является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио (50 км). Также на его счету бронза чемпионата мира 2019 года (50 км).
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