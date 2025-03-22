«Кузбасс» второй раз подряд выиграл чемпионат России по хоккею с мячом

В финале кемеровский клуб обыграл «Водник» со счетом 10:2

Фото: телеграм-канал ХК «Кузбасс»

Кемеровский «Кузбасс» стал чемпионом России по хоккею с мячом, обыграв в финальном матче архангельский «Водник».

Встреча, которая прошла в Кемерове, завершилась со счетом 10:2.

В составе победителей голы забили Артем Репях, Янис Бефус (дважды), Никита Иванов (дважды), Дмитрий Макаров, Вадим Чернов (дважды), Андрей Суворов и Александр Баздырев. У проигравших отличились Максим Анциферов и Евгений Дергаев.

Ранее в матче за бронзу хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл московское «Динамо» со счетом 9:4.

«Кузбасс» второй раз подряд и второй в своей истории выиграл чемпионат России. Кемеровчане пять раз становились серебряными призерами турнира (2004, 2005, 2006, 2009, 2023).

Самыми титулованными клубами России являются «Водник» и «Динамо» (по девять трофеев).