Маслакова победила в лыжном марафоне на ЧР, избежав массового завала
Елизавета Маслакова завоевала золото в марафоне на 50 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Казани.
21-летняя Маслакова показала результат 2 часа 28 минут 5,7 секунды.
Второе место заняла Дарья Канева (отставание 2,8 секунды), третьей стала олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Татьяна Сорина (+3,7).
В самом начале гонки произошел массовый завал лыжниц.
В марафоне не принимала участия лидер сборной России Наталья Терентьева.
Маслакова завоевала свое первое золото на чемпионате России, ранее в Казани она была второй в эстафете в составе сборной Москвы.
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