Маслакова победила в лыжном марафоне на ЧР, избежав массового завала

21-летняя лыжница опередила на финише 50-километровой гонки Дарью Каневу и олимпийскую чемпионку Татьяна Сорину

Елизавета Маслакова (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Елизавета Маслакова завоевала золото в марафоне на 50 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Казани.

21-летняя Маслакова показала результат 2 часа 28 минут 5,7 секунды.

Второе место заняла Дарья Канева (отставание 2,8 секунды), третьей стала олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Татьяна Сорина (+3,7).

В самом начале гонки произошел массовый завал лыжниц.

В марафоне не принимала участия лидер сборной России Наталья Терентьева.

Маслакова завоевала свое первое золото на чемпионате России, ранее в Казани она была второй в эстафете в составе сборной Москвы.