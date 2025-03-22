Легенда и главный соперник Мухаммеда Али. Чем запомнилась карьера Формана
Олимпийский чемпион по боксу Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет, сообщает TMZ со ссылкой на семью. «РБК Спорт» в фоторепортаже вспомнил главные события в карьере легендарного боксера.
Форман родился в 1949 году в Техасе. Боксом начал заниматься в подростковом возрасте. Уже в 1968 году он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Мехико, в финале победив техническим нокаутом советского боксера литовского происхождения Йонаса Чепулиса.
В 1973 году Форман нокаутировал действующего чемпиона мира в тяжелом весе Джо Фрейзера. Оппонент Формана трижды побывал в нокдауне в первом раунде, и трижды во втором. Поединок завершился победой Формана техническим нокаутом во втором раунде.
В 1974 году Форман, будучи фаворитом, провел бой с Мохаммедом Али, который называют одним из величайших поединков в истории бокса. Схватка, проходившая в Киншасе, получила название «Грохот в джунглях».
Али измотал Формана, позволяя ему работать первым номером и в восьмом раунде отправил его в нокаут. Это поражение стало переломным моментом в карьере Формана.
В 1977 году Форман вышел на пенсию и стал священником в районной церкви.
Через десять лет, в 38 лет он вернулся в спорт и в 1994 году, в 45 лет, вновь стал чемпионом в тяжелом весе. С этой победой боксер вошел в историю как самый возрастной чемпион-тяжеловес.
После второго чемпионства Форман продолжал боксировать до 1997 года. Он завершил карьеру после боя с американским боксером Шэнноном Бриггсом. Большинство судей отдали победу Бриггсу, получившему по итогам боя чемпионский титул.
После завершения карьеры он снова стал пастором небольшой афроамериканской пятидесятнической Церкви Господа Иисуса Христа (Church of the Lord Jesus Christ), проповедовал и помогал обездоленным.
В 2008 году боксер выпустил книгу «Отцовство от Джорджа: советы по воспитанию детей, которые он получил с трудом», где он рассказывал о надлежащем воспитании детей. В 2023 году вышел фильм «Джордж Форман: Несокрушимый».
Семья Джорджа Формана 21 марта 2025 года сообщила о смерти боксера. Всего на счету Формана 81 бой, из них 76 закончились победами.
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