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Легенда и главный соперник Мухаммеда Али. Чем запомнилась карьера Формана

Джордж Форман, участник одного из величайших боев в истории — схватки «Грохот в джунглях» с Мухаммедом Али, скончался на 77-м году жизни. Главное о карьере Формана — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Джордж Форман
Джордж Форман (Фото: Global Look Press)

Олимпийский чемпион по боксу Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет, сообщает TMZ со ссылкой на семью. «РБК Спорт» в фоторепортаже вспомнил главные события в карьере легендарного боксера.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Форман родился в 1949 году в Техасе. Боксом начал заниматься в подростковом возрасте. Уже в 1968 году он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Мехико, в финале победив техническим нокаутом советского боксера литовского происхождения Йонаса Чепулиса.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В 1973 году Форман нокаутировал действующего чемпиона мира в тяжелом весе Джо Фрейзера. Оппонент Формана трижды побывал в нокдауне в первом раунде, и трижды во втором. Поединок завершился победой Формана техническим нокаутом во втором раунде.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В 1974 году Форман, будучи фаворитом, провел бой с Мохаммедом Али, который называют одним из величайших поединков в истории бокса. Схватка, проходившая в Киншасе, получила название «Грохот в джунглях».

Али измотал Формана, позволяя ему работать первым номером и в восьмом раунде отправил его в нокаут. Это поражение стало переломным моментом в карьере Формана.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В 1977 году Форман вышел на пенсию и стал священником в районной церкви.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Через десять лет, в 38 лет он вернулся в спорт и в 1994 году, в 45 лет, вновь стал чемпионом в тяжелом весе. С этой победой боксер вошел в историю как самый возрастной чемпион-тяжеловес.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

После второго чемпионства Форман продолжал боксировать до 1997 года. Он завершил карьеру после боя с американским боксером Шэнноном Бриггсом. Большинство судей отдали победу Бриггсу, получившему по итогам боя чемпионский титул.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

После завершения карьеры он снова стал пастором небольшой афроамериканской пятидесятнической Церкви Господа Иисуса Христа (Church of the Lord Jesus Christ), проповедовал и помогал обездоленным.

Фото: Martin Rose / Getty Images
Фото: Martin Rose / Getty Images

В 2008 году боксер выпустил книгу «Отцовство от Джорджа: советы по воспитанию детей, которые он получил с трудом», где он рассказывал о надлежащем воспитании детей. В 2023 году вышел фильм «Джордж Форман: Несокрушимый».

Фото: Paras Griffin / Getty Images
Фото: Paras Griffin / Getty Images

Семья Джорджа Формана 21 марта 2025 года сообщила о смерти боксера. Всего на счету Формана 81 бой, из них 76 закончились победами.

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