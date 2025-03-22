Лучший бомбардир РПЛ сделал дубль за сборную Коста-Рики
Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде сделал дубль в составе сборной Коста-Рики.
Его команда обыграла сборную Белиза со счетом 7:0 в первом матче финала квалификации Золотого кубка КОНКАКАФ. 22-летний Угальде отличился на седьмой и 36-й минутах.
Теперь на счету Угальде 19 матчей и пять голов в составе национальной сборной.
Угальде в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 голами. В «Спартак» он перешел в январе прошлого года из голландского «Твенте» за €13 млн.
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