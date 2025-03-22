Лучший бомбардир РПЛ сделал дубль за сборную Коста-Рики

Форвард «Спартака» Манфред Угальде помог своей национальной команде разгромить Белиз со счетом 7:0 в матче квалификации Золотого кубка КОНКАКАФ

Манфред Угальде (Фото: Kevork Djansezian / Getty Images)

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде сделал дубль в составе сборной Коста-Рики.

Его команда обыграла сборную Белиза со счетом 7:0 в первом матче финала квалификации Золотого кубка КОНКАКАФ. 22-летний Угальде отличился на седьмой и 36-й минутах.

Теперь на счету Угальде 19 матчей и пять голов в составе национальной сборной.

Угальде в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 голами. В «Спартак» он перешел в январе прошлого года из голландского «Твенте» за €13 млн.