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Лучший бомбардир РПЛ сделал дубль за сборную Коста-Рики

Нападающий «Спартака» Угальде сделал дубль за сборную Коста-Рики
Форвард «Спартака» Манфред Угальде помог своей национальной команде разгромить Белиз со счетом 7:0 в матче квалификации Золотого кубка КОНКАКАФ
Манфред Угальде
Манфред Угальде (Фото: Kevork Djansezian / Getty Images)

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде сделал дубль в составе сборной Коста-Рики.

Его команда обыграла сборную Белиза со счетом 7:0 в первом матче финала квалификации Золотого кубка КОНКАКАФ. 22-летний Угальде отличился на седьмой и 36-й минутах.

Теперь на счету Угальде 19 матчей и пять голов в составе национальной сборной.

Угальде в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 голами. В «Спартак» он перешел в январе прошлого года из голландского «Твенте» за €13 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Коста-Рика Манфред Угальде ФК Спартак Москва
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