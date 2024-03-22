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Российская олимпийская чемпионка по гимнастике сообщила о беременности

Российская олимпийская чемпионка по гимнастике Ахаимова сообщила о беременности
Лилия Ахаимова, олимпийская чемпионка Токио по спортивной гимнастике в командном турнире, ждет ребенка от экс-футболиста Яниса Линды
Лилия Ахаимова
Лилия Ахаимова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Олимпийская чемпионка Токио по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова сообщила в своем телеграм-канале о беременности.

27-летняя Ахаимова выложила видео с женихом, экс-футболистом Янисом Линдой. «Однажды ты встречаешь того самого человека. Ношу под сердцем нашу любовь. Ждем тебя», — подписала пост Ахаимова, добавив эмодзи с изображением ребенка.

Ахаимова и Линда обручились в начале 2024 года, в феврале гимнастка объявила о завершении карьеры.

Ахаимова в Токио завоевала золото в командном турнире. Также на счету гимнастки два серебра на чемпионатах мира (2018, 2019), золото чемпионата Европы (2018) и Универсиады (2017).

Линда является воспитанником КАМАЗА, выступал за молодежную команду «Локомотива», «Локомотив» (Лиски), «Арсенал» (Тула), «Химик» (Новомосковск), белорусский клуб «Городея» и в чемпионате Крыма.

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