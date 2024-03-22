Российская олимпийская чемпионка по гимнастике сообщила о беременности
Олимпийская чемпионка Токио по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова сообщила в своем телеграм-канале о беременности.
27-летняя Ахаимова выложила видео с женихом, экс-футболистом Янисом Линдой. «Однажды ты встречаешь того самого человека. Ношу под сердцем нашу любовь. Ждем тебя», — подписала пост Ахаимова, добавив эмодзи с изображением ребенка.
Ахаимова и Линда обручились в начале 2024 года, в феврале гимнастка объявила о завершении карьеры.
Ахаимова в Токио завоевала золото в командном турнире. Также на счету гимнастки два серебра на чемпионатах мира (2018, 2019), золото чемпионата Европы (2018) и Универсиады (2017).
Линда является воспитанником КАМАЗА, выступал за молодежную команду «Локомотива», «Локомотив» (Лиски), «Арсенал» (Тула), «Химик» (Новомосковск), белорусский клуб «Городея» и в чемпионате Крыма.
«Мы теряем станцию». На Украине рассказали о состоянии крупнейшей ГЭС после ударов
Кологривый в суде заявил о «несоизмеримо жестком наказании». Видео
Глава МИД Польши раскритиковал перспективы вступления Украины в НАТО
Власти Украины заявили о самой масштабной атаке на объекты энергетики. Что известно
Опубликованы фото последствий обстрела Белгорода
Вашингтон призвал Киев прекратить обстрелы России. Подробности
ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка
Как менялся средний лимит россиян по кредитным картам. Инфографика
Набиуллина объяснила, в какой валюте лучше хранить сбережения