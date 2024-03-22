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Тренер российской «молодежки» прокомментировал победу над чемпионами мира

Шабаров о победе над действующими чемпионами мира уругвайцами: полезная игра
Молодежная сборная России в гостях со счетом 1:0 обыграла команду Уругвая, которая является действующим чемпионом мира в этой возрастной группе (до 20 лет). Иван Шабаров посетовал на реализацию голевых моментов
Фото: телеграм-канал молодежной сборной России по футболу
Фото: телеграм-канал молодежной сборной России по футболу

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров недоволен большим количеством нереализованных моментов в товарищеском матче с командой Уругвая. Тренера цитирует сайт РФС.

Российская команда (игроки не старше 20 лет) в ночь на 22 марта в гостях обыграла Уругвай, действующего чемпиона мира в этой возрастной категории, со счетом 1:0.

«Это была однозначно полезная игра для нашей команды. <...> Приятно, что нам удалось одержать победу, но то, что не реализовали большое количество моментов, меня расстроило. Нужно забивать в тех эпизодах, которые у нас были», — сказал Шабаров.

Тренер добавил, что по содержанию матча можно быть довольным. «Единственное, в первом тайме, минуты до 30-й, было много моментов, когда мы затягивали игру. Действовали на сохранение там, где должны были играть вперед. Тогда счет матча был бы крупнее», — отметил Шабаров.

Следующий матч сборная России проведет 23 марта. Соперником команды станет уругвайский «Насьональ» (игроки до 21 года).

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