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Прервавший матч Россия — Сербия болельщик предстанет перед судом

МВД: выбежавшему на поле во время матча Россия — Сербия грозит арест на 15 суток
Фанат во втором тайме выскочил на поле и успел через него пробежать, прежде чем был остановлен стюардами. Теперь мужчине грозит арест и запрет на посещение спортивных мероприятий
Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

В отношении болельщика, который выбежал на поле во время товарищеского матча между сборными России и Сербии по футболу, составлен протокол об административном правонарушении. Об этом «РИА Новости» сообщили в ГУ МВД по Москве.

Протокол составлен по ч. 3 ст. 20.31 КоАП России (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований). Фанату грозит арест на срок до 15 суток и запрет на посещение игр до семи лет.

Суд рассмотрит протокол в пятницу.

Матч состоялся накануне в Москве на «ВТБ Арене». Сборная России выиграла со счетом 4:0.

Инцидент с болельщиком произошел в середине второго тайма. Он успел пробежать все поле, прежде чем был остановлен стюардами и уведен в подтрибунное помещение.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная России по футболу болельщик МВД
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