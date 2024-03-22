Прервавший матч Россия — Сербия болельщик предстанет перед судом
В отношении болельщика, который выбежал на поле во время товарищеского матча между сборными России и Сербии по футболу, составлен протокол об административном правонарушении. Об этом «РИА Новости» сообщили в ГУ МВД по Москве.
Протокол составлен по ч. 3 ст. 20.31 КоАП России (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований). Фанату грозит арест на срок до 15 суток и запрет на посещение игр до семи лет.
Суд рассмотрит протокол в пятницу.
Матч состоялся накануне в Москве на «ВТБ Арене». Сборная России выиграла со счетом 4:0.
Инцидент с болельщиком произошел в середине второго тайма. Он успел пробежать все поле, прежде чем был остановлен стюардами и уведен в подтрибунное помещение.
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