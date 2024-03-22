Панарин оформил хет-трик и установил личный рекорд в НХЛ по очкам
«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Бостон Брюинз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Бостоне завершилась со счетом 5:2.
В составе клуба из Нью-Йорка хет-триком отметился российский форвард команды Артемий Панарин, еще по разу отличились Адам Фокс и Мика Зибанежад, у хозяев площадки шайбы забросили Джейк Дебраск и Джастин Брозо.
Таким образом, Панарин набрал уже 97 (41 шайба плюс 56 результативных передач) очков в 70 матчах нынешнего сезона и обновил личный рекорд по этому показателю. Ранее его лучшее достижение было зафиксировано в сезоне 2021/22, в котором игрок набрал 96 (22+74) очков. Он также впервые в карьере преодолел рубеж 40 шайб за сезон.
Панарин выступает за «Рейнджерс» с июля 2019 года. Тогда он подписал соглашение на семь сезонов со средней зарплатой $11,6 млн за каждый, будучи самым высокооплачиваемым игроком в клубе. Ранее россиянин играл в НХЛ за «Чикаго» и «Коламбус».
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