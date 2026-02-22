Теннисист Корда пошутил над оговоркой журналиста про «секс» с соперником
Американский теннисист Себастьян Корда вышел в финал турнира в Делрей-Бич, обыграв итальянца Флавио Коболли со счетом 7:6 (7:1), 6:1. Матч продлился 1 час 17 минут.
Как сообщает издание Tennis, после победы Корда давал интервью на корте. Ведущая, обращаясь к теннисисту, допустила оговорку. Комментируя его статистику встреч с Коболли, она сказала: «Ты играл с Флавио три раза, и у тебя с ним был секс.... успех все три раза» (вместо слова success (успех), интервьюер произнесла sex (секс) — прим. РБК).
Ведущая и зрители рассмеялись, но Корда мгновенно нашелся с ответом. С широкой улыбкой он парировал: «Он симпатичный парень, так что, знаете ли...».
Для Корды (50-я ракетка мира) этот финал станет первым на уровне ATP с января 2025 года. В финале он встретится с американцем Томми Полом (5). Для Корда этот финал станет десятым в карьере.
В активе американского теннисиста два титула ATP в одиночном разряде: Parma Open 2021 и Citi Open 2024 (ATP 500). Наивысшая позиция в рейтинге ATP в одиночном разряде — 15-е место в мире (12 августа 2024 года).
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга