Теннисист Корда пошутил над оговоркой журналиста про «секс» с соперником

Во время послематчевого интервью ведущая случайно допустила оговорку, спросив про «секс» вместо «успех» в матчах с соперником

Себастьян Корда (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Американский теннисист Себастьян Корда вышел в финал турнира в Делрей-Бич, обыграв итальянца Флавио Коболли со счетом 7:6 (7:1), 6:1. Матч продлился 1 час 17 минут.

Как сообщает издание Tennis, после победы Корда давал интервью на корте. Ведущая, обращаясь к теннисисту, допустила оговорку. Комментируя его статистику встреч с Коболли, она сказала: «Ты играл с Флавио три раза, и у тебя с ним был секс.... успех все три раза» (вместо слова success (успех), интервьюер произнесла sex (секс) — прим. РБК).

Ведущая и зрители рассмеялись, но Корда мгновенно нашелся с ответом. С широкой улыбкой он парировал: «Он симпатичный парень, так что, знаете ли...».

Для Корды (50-я ракетка мира) этот финал станет первым на уровне ATP с января 2025 года. В финале он встретится с американцем Томми Полом (5). Для Корда этот финал станет десятым в карьере.

В активе американского теннисиста два титула ATP в одиночном разряде: Parma Open 2021 и Citi Open 2024 (ATP 500). Наивысшая позиция в рейтинге ATP в одиночном разряде — 15-е место в мире (12 августа 2024 года).