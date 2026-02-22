Российская гимнастка победила в вольных упражнениях на этапе Кубка мира
Российская гимнастка Анна Калмыкова стала победительницей в вольных упражнениях на этапе Кубка мира, который проходил в Котбусе (Германия).
17-летняя Калмыкова показала лучший результат, набрав 13,333 балла. Второе место заняла японка Айко Сугихара (13,133), третьей стала итальянка Эмма Пуато (12,933).
Ранее Калмыкова также отличилась в опорном прыжке, где показала лучший результат (13,816 балла). Второй стала немка Карина Шенмайер (13,800), третьей — словенка Тея Белак (13,516). Еще одна россиянка Людмила Рощина (13,316) заняла пятое место.
Среди россиян также отличились Александр Карцев, Савелий Съедин и Милана Каюмова. Карцев стал вторым на параллельных брусьях и третьим на перекладине. Съедин и Каюмова взяли бронзу на параллельных брусьях и в упражнениях на бревне, соответственно.
Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов до турниров в нейтральном статусе.
