Сборная США почтила память погибшего Годро после победы на Олимпиаде

Братья Джонни и Мэттью Годро погибли в августе 2024 года, когда их насмерть сбила машина во время поездки на велосипедах

Фото: Jamie Squire / Getty Images

Игроки сборной США по хоккею почтили память погибшего американского нападающего Джонни Годро после победы в финальном матче олимпийского турнира над сборной Канады (2:1 ОТ).

После победы игроки американской команды выехали на лед со свитером, на котором были выведены фамилия «Годро» и 13-й номер. В церемонии также приняли участие дети Годро.

Годро и его брат Мэттью погибли 30 августа 2024 года. Братья вместе катались на велосипедах, когда их сбила машина. Они должны были присутствовать в качестве шаферов на свадьбе своей сестры Кэти. Джонни на тот момент было 31 год, Мэттью — 29.

Годро был выбран «Калгари Флэймз» под общим 104-м номером на драфте НХЛ 2011 года. За восемь сезонов в составе «Калгари» он провел 602 матча, набрав 609 очков (210+399). В 2022 году перешел в «Коламбус Блю Джекетс».

Всего в НХЛ на счету Годро 763 матча, 743 очка (243+500). Он семь раз участвовал в Матче звезд НХЛ. В составе сборной США стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года.

Мэттью Годро также был профессиональным хоккеистом, в том числе провел три сезона в Американской хоккейной лиге. Последним его клубом был «Вустер Рэйлерс» из Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL) в сезоне 2021/22.

Для сборной США это олимпийское золото стало третьим в истории мужского хоккея — впервые американцы побеждали в 1980 году на Играх в Лейк-Плэсиде.