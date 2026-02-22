ЦСКА и «Автомобилист» вышли в плей-офф КХЛ

«Автомобилист» и ЦСКА стали участниками Кубка Гагарина — 2026 после победы екатеринбургского клуба над «Шанхай Дрэгонс» (4:1)

Максим Денежкин («Автомобилист») (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Екатеринбургский «Автомобилист» и московский ЦСКА обеспечили участие в плей-офф «Фонбет» — КХЛ.

ЦСКА занял пятое место в Западной конференции и досрочно обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ сезона 2025/26. Этот результат стал очевидным после того, как 22 февраля «Шанхай Дрэгонс» уступил «Автомобилисту» со счетом 1:4.

«Шанхай», идущий на девятом месте Запада и имеющий 51 очко после 59 игр, лишился математических шансов обойти ЦСКА.

«Автомобилист» после победы над китайским клубом, набрал 70 очков за 58 матчей. Екатеринбургская команда теперь недосягаема для идущего на девятом месте Восточной конференции «Амура» из Хабаровска, который набрал 51 очко после 59 матчей.

На Западе в плей-офф пробились «Локомотив», минское «Динамо», «Северсталь» и «Торпедо». В Восточной конференции в Кубок Гагарина также вышли «Металлург», «Авангард», «Ак Барс».

«Автомобилист» в 12-й раз примет участие в плей-офф КХЛ. Наивысшим достижением команды в Кубке Гагарина стал выход в полуфинал в сезоне 2023/24. ЦСКА же сыграет в плей-офф в 16-й раз. Клуб трижды становился обладателем Кубка Гагарина (в 2019, 2022 и 2023 годах) и трижды проигрывал в финале плей-офф (в 2016, 2018 и 2021 годах).

В регулярном чемпионате каждая команда сыграет 68 матчей. С 23 марта по 23 мая 2026 года состоится плей-офф. Кубок Гагарина в настоящее время принадлежит ярославскому «Локомотиву».