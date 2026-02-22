ЦСКА по пенальти обыграл «Спартак» и стал обладателям Кубка легенд

Основное время завершилось со счетом 4:4, в серии послематчевых ударов точнее были футболист ЦСКА – 3:2

Фото: Официальный сайт турнира «Кубок легенд»

Футболисты столичного ЦСКА обыграли «Спартак» в финальном матче Кубка легенд имени Константина Еременко.

Встреча в Москве на арене «Мегаспорт» в основное время завершилась со счетом 4:4. В серии послематчевых ударов точнее были футболисты ЦСКА — 3:2.

У победителей дублем отметился Кирилл Набабкин, еще по голу забили Кирилл Кочубей и Сергей Игнашевич. У проигравших дважды отличился Александр Павленко, по одному мячу на счету Романа Павлюченко и Дениса Глушакова.

В серии пенальти у ЦСКА три футболиста реализовали свои попытки, у «Спартака» не забил Павлюченко, пробив мимо ворот.

В матче за третье место ветераны московского «Динамо» разгромили петербургский «Зенит» со счетом 11:5. В игре за пятое место столичный «Локомотив» обыграл сборную мира — 9:3.

Турнир «Кубок легенд» ежегодно проводится с 2009 года. С 2010 года соревнования посвящены памяти Константина Еременко, чемпиона Европы 1999 года по футзалу в составе сборной России. В прошлом, 2025 году, российская команда завоевала чемпионский титул, победив сборную легенд Европы в финале. Сборная России является рекордсменом турнира, выиграв его 15 раз за всю историю.