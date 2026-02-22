Шведки стали четырехкратными олимпийскими чемпионками по керлингу
Женская сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в финале олимпийского турнира по керлингу.
Основное время завершилось вничью, и для выявления чемпиона потребовался экстра-энд. Шведки оказались сильнее — 6:5 (2:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:2, 1:0, 1:0, 0:2, 1:0).
Швецию представляли Анна Хассельборг (скип), Сара Макманус, Агнес Кнохенхауэр, София Шарбак и Юханна Хельдин (запасная). Швейцарию — Сильвана Тиринцони (скип), Алина Пец, Карол Ховальд, Селина Витшонке и Стефани Берсе (запасная).
Для Швеции это золото стало четвертым в истории олимпийских женских турниров по керлингу. Швейцарки, в свою очередь, в третий раз завоевали серебряные медали.
В матче за бронзовые медали, который состоялся в субботу, сборная Канады обыграла команду США.
В мужском олимпийском турнире по керлингу победу одержала сборная Канады.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга