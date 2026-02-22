Шведки стали четырехкратными олимпийскими чемпионками по керлингу

Финальный матч против сборной Швейцарии закончился со счетом 6:5. Для определения победительниц потребовался экстра-энд

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Женская сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в финале олимпийского турнира по керлингу.

Основное время завершилось вничью, и для выявления чемпиона потребовался экстра-энд. Шведки оказались сильнее — 6:5 (2:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:2, 1:0, 1:0, 0:2, 1:0).

Швецию представляли Анна Хассельборг (скип), Сара Макманус, Агнес Кнохенхауэр, София Шарбак и Юханна Хельдин (запасная). Швейцарию — Сильвана Тиринцони (скип), Алина Пец, Карол Ховальд, Селина Витшонке и Стефани Берсе (запасная).

Для Швеции это золото стало четвертым в истории олимпийских женских турниров по керлингу. Швейцарки, в свою очередь, в третий раз завоевали серебряные медали.

В матче за бронзовые медали, который состоялся в субботу, сборная Канады обыграла команду США.

В мужском олимпийском турнире по керлингу победу одержала сборная Канады.