 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. Финал Канада США 1 3 x 2,3 2 3,45 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Арсенал 1 7,4 x 4,5 2 1,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Манчестер Юнайтед 1 3,7 x 3,85 2 1,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,35 x 5,7 2 7,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,75 x 3,95 2 4,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,12 x 10 2 17 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 6,9 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 1,72 x 45 2 2,1 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 1,9 x 35 2 1,91 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,56 x 58 2 2,35 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,65 x 57 2 1,46 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 10 x 43 2 1,01
Олимпиада-2026⁠,
0

Шведки стали четырехкратными олимпийскими чемпионками по керлингу

Сюжет
Олимпиада-2026
Финальный матч против сборной Швейцарии закончился со счетом 6:5. Для определения победительниц потребовался экстра-энд
Фото: Ezra Shaw / Getty Images
Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Женская сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в финале олимпийского турнира по керлингу.

Основное время завершилось вничью, и для выявления чемпиона потребовался экстра-энд. Шведки оказались сильнее — 6:5 (2:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:2, 1:0, 1:0, 0:2, 1:0).

Швецию представляли Анна Хассельборг (скип), Сара Макманус, Агнес Кнохенхауэр, София Шарбак и Юханна Хельдин (запасная). Швейцарию — Сильвана Тиринцони (скип), Алина Пец, Карол Ховальд, Селина Витшонке и Стефани Берсе (запасная).

Для Швеции это золото стало четвертым в истории олимпийских женских турниров по керлингу. Швейцарки, в свою очередь, в третий раз завоевали серебряные медали.

В матче за бронзовые медали, который состоялся в субботу, сборная Канады обыграла команду США.

В мужском олимпийском турнире по керлингу победу одержала сборная Канады.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
керлинг Олимпиада-2026
Материалы по теме
Мужская сборная Канады по керлингу взяла золото на Играх в Италии
Спорт
Женская сборная Канады по керлингу взяла бронзу на Олимпиаде
Спорт
Мужская сборная Швейцарии взяла бронзу в керлинге на Играх в Италии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
В Ярославле объявили опасность дронов и приостановили рейсы в аэропорту Политика, 17:50
Канадцы сравняли счет в хоккейном финале. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 17:45
ЦСКА по пенальти обыграл «Спартак» и стал обладателям Кубка легенд Спорт, 17:43
Посольство России ответило на требование Сеула снять баннер о победе Политика, 17:39
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
ЦСКА и «Автомобилист» вышли в плей-офф КХЛ Спорт, 17:37
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В трех аэропортах Москвы ввели прием рейсов по согласованию Политика, 17:30
На северо-востоке Москвы загорелось здание на реконструкции Общество, 17:28
Над регионами России за два часа сбили 71 беспилотник Политика, 17:21
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21
У резиденции Трампа во Флориде застрелили мужчину Политика, 17:13
Делал «соковыжималку» из бизнеса: от каких руководителей бегут сотрудники Образование, 17:06
Немка Хенниг отреагировала на ситуацию со взявшей ее лыжи Непряевой Спорт, 17:02