Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в четверках на Олимпиаде
Немецкие бобслеисты завоевали золото на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в соревнованиях четверок.
Результат Йоханнеса Лохнера, Георга Фляйшхауэра, Торстена Маргиса и Йорна Венцеля составил 3 минуты 37,57 секунды.
Серебро и бронзу также завоевали немцы. Второе место заняли Франческо Фридрих, Маттиас Зоммер, Александр Шюллер и Феликс Штрауб (3.38,14); третье — Адам и Иссам Аммуры, Йозуа Таше и Александр Шаллер (3.38,64).
Лохнер и Фляйшхауэр ранее завоевали золото в соревнованиях двоек.
Лохнер на Играх в Пекине завоевал два серебра — в двойках и четверках. Маргис на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов выигрывал золото и в двойках, и в четверках в экипаже Франческо Фридриха.
Российские бобслеисты не участвуют в Олимпиаде в Милане.
