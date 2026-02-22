Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в четверках на Олимпиаде

Олимпийскими чемпионами стали Йоханнес Лохнер, Торстен Маргис, Йорн Венцель и Георг Фляйшхауэр

Фото: Richard Heathcote / Getty Images

Немецкие бобслеисты завоевали золото на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в соревнованиях четверок.

Результат Йоханнеса Лохнера, Георга Фляйшхауэра, Торстена Маргиса и Йорна Венцеля составил 3 минуты 37,57 секунды.

Серебро и бронзу также завоевали немцы. Второе место заняли Франческо Фридрих, Маттиас Зоммер, Александр Шюллер и Феликс Штрауб (3.38,14); третье — Адам и Иссам Аммуры, Йозуа Таше и Александр Шаллер (3.38,64).

Лохнер и Фляйшхауэр ранее завоевали золото в соревнованиях двоек.

Лохнер на Играх в Пекине завоевал два серебра — в двойках и четверках. Маргис на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов выигрывал золото и в двойках, и в четверках в экипаже Франческо Фридриха.

Российские бобслеисты не участвуют в Олимпиаде в Милане.