Самая богатая спортсменка Олимпиады-2026 завоевала рекордное золото

Представительница Китая Эйлин Гу победила в хафпайпе и оказалась трехкратной олимпийской чемпионкой, что стало рекордом во фристайле

Эйлин Гу (Фото: David Ramos / Getty Images)

Китайская фристайлистка Эйлин Гу завоевала золото в хафпайпе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В финале в лучшей из трех попыток она набрала 94,75 балла.

Второе место заняла еще одна китаянка — Ли Фанхуэй (91,50), бронза досталась британке Зои Аткин (90,50).

Эйлин Гу стала самой титулованной представительницей фристайла в истории Олимпийских игр (и по золоту, и по общему количеству медалей). Ранее на Играх-2026 она завоевала серебро в биг-эйре и слоупстайле. В Пекине на счету китаянки были золотые медали в биг-эйре и хафпайпе, а также серебро в слоупстайле.

Кроме того, Эйлин Гу возглавляет список самых высокооплачиваемых спортсменов Олимпийских игр 2026 года. По данным Forbes, за последние 12 месяцев 22-летняя китаянка заработала $23 млн и только $100 тыс. из них на лыжных трассах — остальное на рекламных контрактах.