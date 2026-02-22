Немецкие бобслеистки взяли золото в двойках на Олимпиаде
Немецкие бобслеистки Лаура Нольте и Дебора Леви стали олимпийскими чемпионками на Олимпийских играх в Италии.
Их результат по сумме четырех заездов составил 3 минуты 48,46 секунды.
Второе место заняли еще одни представительницы Германии Лиза Буквиц и Неле Шутен (отставание 0,53 секунды), третье — американки Кейлли Хамфрис и Жасмин Джонс (+0,75).
Нольте и Леви на Олимпиаде в Пекине взяли золото в двойке.
На Играх в Италии Нольте завоевала серебро в монобобе.
Олимпиада в Италии завершатся 22 февраля. Российские бобслеисты в Играх не участвуют.
