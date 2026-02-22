 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. За 3-е место Финляндия Словакия 1 1,23 x 5 2 26 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. Финал Канада США 1 2,25 x 4 2 2,75 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Арсенал 1 6,2 x 4,05 2 1,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Ливерпуль 1 4,1 x 3,95 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Манчестер Юнайтед 1 3,7 x 3,85 2 1,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,35 x 5,7 2 7,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,75 x 3,95 2 4,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,12 x 9,5 2 17 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 6,7 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,1 x 60 2 1,38 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,08 x 51 2 1,78 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Немецкие бобслеистки взяли золото в двойках на Олимпиаде

Немецкие бобслеистки Нольте и Леви взяли золото в двойках на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Второе место заняла еще одна сборная Германии, третье — команда из США
Фото: Al Bello / Getty Images
Фото: Al Bello / Getty Images

Немецкие бобслеистки Лаура Нольте и Дебора Леви стали олимпийскими чемпионками на Олимпийских играх в Италии.

Их результат по сумме четырех заездов составил 3 минуты 48,46 секунды.

Второе место заняли еще одни представительницы Германии Лиза Буквиц и Неле Шутен (отставание 0,53 секунды), третье — американки Кейлли Хамфрис и Жасмин Джонс (+0,75).

Нольте и Леви на Олимпиаде в Пекине взяли золото в двойке.

На Играх в Италии Нольте завоевала серебро в монобобе.

Олимпиада в Италии завершатся 22 февраля. Российские бобслеисты в Играх не участвуют.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Рената Утяева
бобслей Олимпиада-2026
Материалы по теме
Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в двойках на Олимпиаде
Спорт
Голландский конькобежец в 40 лет выиграл масс-старт на Олимпиаде
Спорт
Олимпиада-2026 стала худшей для России за историю зимних Игр
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Сборная Финляндии по хоккею взяла бронзу на Олимпийских играх Спорт, 01:05
США пригрозили ЕС ограничением доступа к американскому рынку вооружений Политика, 00:52
Один из основателей жанра сальса Вилли Колон скончался в возрасте 75 лет Общество, 00:48
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад Спорт, 00:23
Мерц сообщил о визите в США с единой позицией ЕС после повышения пошлин Политика, 00:23
NYT рассказала, как повстанцы перехитрили «миллиардную армию» Колумбии Политика, 00:15
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр Спорт, 00:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Мужская сборная Канады по керлингу взяла золото на Играх в Италии Спорт, 00:05
Немецкие бобслеистки взяли золото в двойках на Олимпиаде Спорт, 00:01
Какие страны бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян Спорт, 00:00
Взрослый и ребенок пострадали при ударе дрона в Белгородской области Политика, 21 фев, 23:40
BZ рассказала о закулисных переговорах по новому руководству Nord Stream Политика, 21 фев, 23:29
Бабушка и ее четверо внуков погибли при пожаре в доме в Подмосковье Общество, 21 фев, 23:23
Петросян выступила с показательным номером под Шакиру на Олимпиаде Спорт, 21 фев, 23:10