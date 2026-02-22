Мужская сборная Канады по керлингу взяла золото на Играх в Италии
Мужская сборная Канады по керлингу взяла золото на Олимпийских играх в Италии.
В финале канадцы обыграли команду из Великобритании со счетом 9:6.
Бронзовыми призерами турнира стала сборная Швейцарии.
Для мужской сборной Канады это уже четвертая победа на Олимпиадах. На Играх-2022 в Пекине канадцы стали бронзовыми призерами.
Финал женских соревнований пройдет 22 февраля между сборными Швейцарии и Швеции.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски