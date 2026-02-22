Сборная Финляндии по хоккею взяла бронзу на Олимпийских играх
Сборная Финляндии по хоккею стала бронзовым призером Олимпийских игр в Италии.
В матче за третье место финны обыграли команду из Словакии со счетом 6:1
В составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо, дважды Эрик Хаула, Роопе Хинц и Йоэль Армиа.
У проигравших отличился Томаш Татар.
На прошлых Олимпийских играх в Пекине финны взяли золото в хоккейном турнире. В финальном матче команды обыграла сборную ROC (Олимпийский комитет России) счетом 2:1.
Финал между сборными Канады и США состоится 22 февраля.
