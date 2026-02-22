Сборная Финляндии по хоккею взяла бронзу на Олимпийских играх

В матче за бронзу финны обыграли сборную Словакии со счетом 1:6. Шайбы забросили Себастьян Ахо, дважды Эрик Хаула, Роопе Хинц и Йоэль Армиа. Со стороны словаков забил Томаш Татар

Фото: Jared C. Tilton / Getty Images

Сборная Финляндии по хоккею стала бронзовым призером Олимпийских игр в Италии.

В матче за третье место финны обыграли команду из Словакии со счетом 6:1

В составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо, дважды Эрик Хаула, Роопе Хинц и Йоэль Армиа.

У проигравших отличился Томаш Татар.

На прошлых Олимпийских играх в Пекине финны взяли золото в хоккейном турнире. В финальном матче команды обыграла сборную ROC (Олимпийский комитет России) счетом 2:1.

Финал между сборными Канады и США состоится 22 февраля.