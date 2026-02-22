Знаковые моменты в истории зимних Олимпийских игр

В Италии 22 февраля пройдет церемония закрытия Олимпийских игр 2026 года. «РБК Спорт» вспоминает знаковые события в истории зимних Игр

Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Двойное золото Эдди Игана (Лейк-Плэсид, 1932)

Американец Эдди Иган стал уникальным спортсменом, который сумел завоевать золото как на летних, так и на зимних Олимпийских играх. В 1920 году в Антверпене он выиграл золотую медаль в боксе в полутяжелом весе, а в 1932 году в Лейк-Плэсиде — в составе четверки бобслеистов.

Примечательно, что победа в бобслее стала скорее счастливой случайностью. Незадолго до начала зимней Олимпиады 1932 года Игану позвонил его друг Джо О'Брайен, работавший в Национальном комитете США по бобслею, и в шутку предложил ему присоединиться к команде, испытывавшей нехватку участника. Иган неожиданно согласился, и в итоге американская команда победила, навечно вписав его имя в историю мирового спорта.

Триумф 15-летней фигуристки (Санкт-Мориц, 1928)

Фигуристка Соня Хени (Фото: Central Press / Hulton Archive / Getty Images)

Норвежская фигуристка Соня Хени уже в 15 лет стала олимпийской чемпионкой, завоевав золотую медаль в Санкт-Морице. Этот успех положил начало ее доминированию в фигурном катании, которое увенчалось тремя подряд олимпийскими победами. Хени стала первой спортсменкой, сумевшей добиться такого результата.

Она внесла заметный вклад в фигурное катание, повлияв на стиль выступлений и выбор костюмов, а также ввела практику использования музыки и полноценной постановки номеров, что, в свою очередь, способствовало популяризации этого вида спорта.

Чудо на льду (Лейк-Плэсид, 1980)

Олимпиада 1980 года в Лейк-Плэсиде хоккейная сборная США играет против СССР (Фото: Steve Powell / Allsport / Getty Images)

На Играх 1980 года в Лейк-Плэсиде хоккейная сборная США, составленная преимущественно из студентов, сошлась в борьбе за золото с явным фаворитом — сборной Советского Союза. Матч проходил на фоне напряженной политической обстановки и противостояния времен холодной войны.

За несколько дней до начала Олимпиады команды уже встречались в товарищеском матче, где советская сборная одержала уверенную победу со счетом 10:3.

Американцам удалось выйти в финальную часть турнира, где их ждала новая встреча с советскими хоккеистами. В решающем матче сборная США смогла отыграться, уступая в счете три раза, и вырвала победу со счетом 4:3. Особую роль в победе сыграл американский вратарь Джим Крейг, отразивший 36 бросков.

Игра, получившая название «Чудо на льду», стала легендарной, о ней было написано множество книг и снят фильм. В 2000 году Associated Press признало эту победу величайшим спортивным моментом XX века.

Пять золотых медалей и мировой рекорд (Лейк-Плэсид, 1980)

Американский конькобежец Эрик Хайден (Фото: Getty Images)

На той же Олимпиаде в Лейк-Плэсиде американец Эрик Хайден вошел в историю, показав выдающиеся результаты в конькобежном спорте. В течение девяти соревновательных дней он продемонстрировал впечатляющее мастерство, одержав победу во всех пяти дистанциях среди мужчин.

Кульминацией стало выступление на дистанции 10 тыс. метров, где он завоевал пятое золото, установив олимпийский рекорд, — 14:28.13. Таким образом, 21-летний Хайден стал первым и остается единственным спортсменом, выигравшим пять индивидуальных золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.

Шедевр фигурного катания (Сараево, 1984)

Британские фигуристы Джейн Торвилл и Кристофер Дин (Фото: Trevor Jones / Allsport)

На Олимпиаде в Сараево британские фигуристы, выступавшие в танцах на льду, Джейн Торвилл и Кристофер Дин представили новаторское выступление под «Болеро» Равеля, превратив фигурное катание в театральное шоу. Судьи выставили им двенадцать оценок 6,0 и шесть 5,9, а высшую оценку пара удостоилась именно за артистизм. Этот результат оставался рекордным до перехода Международного союза конькобежцев (ISU) на новую систему судейства в 2002 году.

Эдди «Орел» (Калгари, 1988)

Майкл Эдвардс, известный как Эдди Орел (Фото: Allsport UK / Allsport)

Майкл Эдвардс — штукатур из английского города Челтнем, который столкнулся с множеством трудностей на пути к Олимпийским играм. Обладая слабым зрением и не имея финансовой поддержки, он использовал одолженное снаряжение и самостоятельно тренировался, чтобы получить право участвовать в соревнованиях по прыжкам с трамплина на Играх 1988 года в Калгари.

Несмотря на то что Эдвардс занял последние места в обеих дисциплинах, его смелость, чувство юмора и упорство вызвали восхищение у зрителей по всему миру. Его необычная история стала символом олимпийского духа и впоследствии вдохновила создателей популярного фильма «Эдди Орел».

Экзотический бобслей (Калгари, 1988)

Фото: David Yarrow / Getty Images

Также Олимпиада 1988 года в Калгари запомнилась появлением «экзотической» команды по бобслею из Ямайки. Эта сборная привлекла всеобщее внимание задолго до выхода на лед. Сформированная всего за несколько месяцев до начала Игр, команда впечатлила зрителей своими мощными стартами, однако недостаток опыта сказывался на технической составляющей прохождения трассы.

В одном из последних заездов ямайская команда потерпела небольшую аварию, перевернувшись на бобе. Несмотря на это, спортсмены выбрались и дотолкали его до финиша под восторженные аплодисменты публики. И хотя формально результат был зафиксирован как «не финишировали», их стойкость, спортивный дух и неординарная история покорили сердца многих, а их приключения вдохновили на создание популярного фильма «Крутые виражи».

Историческое сальто назад фигуристки Бонали (Нагано, 1998)

Французская фигуристка Сурьи Бонали (Фото: Gary M. Prior/ Allsport / Getty Images)

Спустя 28 лет многие помнят об удивительном сальто французской фигуристки Сурьи Бонали на Олимпиаде в Нагано. Тогда девушка исполнила сальто назад на одной ноге — элемент, запрещенный Международным союзом конькобежцев (ISU) с 1976 года.

Выступая с травмой ахиллова сухожилия, которая ограничивала ее возможности в прыжках, Бонали осознавала, что не сможет бороться за медали. Поэтому она решила завершить свою программу элементом, который бы подчеркнул ее фирменный атлетизм и независимый характер. Игры в Нагано стали последними для француженки.

Первое золото Австралии на зимних Играх (Солт-Лейк-Сити, 2002)

Американский шорт-трекист и конькобежец Стивен Брэдбери (Фото: Donald Miralle / Getty Images)

Стивен Брэдбери, вышедший в финал забега на 1000 метров в шорт-треке на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, уже был героем. За плечами австралийского спортсмена были тяжелейшие травмы: страшное падение восемь лет назад, потребовавшее более ста швов, и перелом шеи в 2000 году, едва не поставивший крест на его карьере.

В финальном забеге Брэдбери выбрал проверенную тактику: держаться позади и избегать столкновений. В итоге она сработала. На последнем повороте, когда лидеры боролись за первенство, произошел завал, выбросивший их за борт. Брэдбери, избежав хаоса, первым пересек финишную черту, принеся Австралии первое в истории золото зимних Игр.

«Король биатлона» (Солт-Лейк-Сити, 2002)

Норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьнрндален (Фото: Zoom / Getty Images)

Норвежец Оле Эйнар Бьорндален на Олимпиаде 2002 года совершил невероятное, завоевав золото во всех четырех дисциплинах биатлона: спринте, гонке преследования, индивидуальной гонке и эстафете. Это достижение до сих пор остается уникальным, а Бьёрндален по праву носит титул «Короля биатлона».

Ханю Юдзуру — король льда (Сочи 2014 и Пхенчхан 2018)

Японский фигурист Ханю Юдзуру (Фото: Koki Nagahama / Getty Images)

В 2014 году в Сочи 19-летний японец Ханю Юдзуру вошел в историю, став первым азиатом, завоевавшим олимпийское золото в фигурном катании. Его блистательное выступление, отмеченное фирменным четверным тулупом и тройным акселем (одни из сложных элементов), покорило судей и зрителей.

Четыре года спустя, несмотря на серьезную травму голеностопа, Ханю подтвердил свой статус легенды, триумфально защитив титул в Пхенчхане. Совершив два безупречных четверных прыжка, он стал первым фигуристом с 1952 года, сумевшим повторить олимпийский успех, навсегда вписав свое имя в историю.

Дебют Нигерии на зимних Играх (Пхенчхан, 2018)

Нигерийские бобслеистки (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Бобслеистки Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеога, а также скелетонистка Симиделе Адеагбо вошли в историю на Олимпиаде в Пхенчхане 2018 года, став первыми спортсменами из Нигерии, когда-либо участвовавшими в зимних Играх. Также они стали первыми африканскими женщинами, представленными на этих соревнованиях.

Сеун Адигун, ранее выступавшая на летней Олимпиаде-2012, создала нигерийскую команду по бобслею в 2016 году и помогла основать национальную федерацию. Без денег и условий для тренировок в Нигерии, девушки сами построили тренировочные сани и собрали деньги на поездку на Олимпиаду.

Временное «объединение» КНДР и Южной Кореи (Пхенчхан, 2018)

Фото: Ryan Pierse / Getty Images

Церемония открытия Олимпиады 2018 года ознаменовалась историческим моментом: спортсмены из Северной Кореи (КНДР) и Южной Кореи прошли вместе. Это стало первым совместным выступлением двух стран на зимних Олимпийских играх.

Кроме того, они выставили объединенную женскую хоккейную команду. Несмотря на то что сборная не одержала ни одной победы, их совместное участие стало мощным символом того, как спорт может объединять народы даже в периоды разногласий. Правда, после Олимпиады отношения между КНДР и Южной Кореей вновь испортились.

Новогоднее обращение Ким Чен Ына послужило толчком к потеплению в отношениях между двумя странами. Северокорейский лидер выразил желание участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане и готовность к диалогу. В ответ на это Сеул предложил провести переговоры, и 9 января в Пханмунджоне впервые с 2015 года встретились министры, ответственные за национальное объединение.

Рекордсмен зимних Игр (Милан и Кортина-д’Ампеццо, 2026)

Фото: Maddie Meyer / Getty Images

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал на Олимпийских играх в Италии шесть золотых медалей. Он стал первым лыжником, которому удалось завоевать золото во всех дисциплинах на одной Олимпиаде.

Всего на его счету 11 золотых медалей на Олимпиадах, что сделало Йоханнеса Клебо первым спортсменом в истории зимних игр, достигшим такого рекорда.

Он стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпиад. До Клебо никто не брал более 9 золотых медалей.

Также он идет вторым в списке самых титулованных с учетом всех Олимпиад вслед за плавцом Майклом Фелпсом (23).

Старикам здесь место

На Играх в Милане был полностью переписан список самых возрастных чемпионов зимних Олимпиад в индивидуальных дисциплинах. До 2026 года рекордсменом был биатлонист Уле Эйнар Бьорндален — 40 лет 12 дней (Сочи-2014). Теперь же он не входит даже в топ-3.

Самым возрастным чемпионом является американская бобслеистка Элана Майерс-Тейлор (41 год, 4 месяца и 6 дней).

Вторым в списке идет австрийский сноубордист Бенджамин Карл (40 лет, 3 месяца и 23 дня), третьим нидерландский конькобежец Йоррит Бергсма (40 лет 20 дней).