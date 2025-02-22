 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Форвард «Спартака» установил рекорд по длине результативной серии в ВХЛ

Форвард «Спартака» Чезганов установил рекорд по длине результативной серии в ВХЛ
Белорусский нападающий Егор Чезганов, выступающий за «Химик» из Воскресенска, набрал очки в 15 матчах ВХЛ подряд
Егор Чезганов
Егор Чезганов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Нападающий воскресенского «Химика» Егор Чезганов во встрече с «Рязанью-ВДВ» набрал очки в 15-м матче подряд, установив рекорд Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщается на сайте ВХЛ.

22-летний белорус улучшил достижение форварда тюменского «Рубина» Дениса Давыдова, который в сезоне 2023/24 набрал очки в 14 встречах подряд.

«Химик» — фарм-клуб московского «Спартака» из КХЛ.

Чезганов провел в нынешнем сезоне 44 матча в ВХЛ и набрал 48 (29+19) очков. В КХЛ у него в шести встречах одна заброшенная шайба.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей ХК Спартак КХЛ ВХЛ
Материалы по теме
«Ак Барс» стал пятым участником плей-офф КХЛ
Спорт
«Авангард» объявил о возвращении одного из лучших игроков КХЛ
Спорт
Хоккеист Сероух вторым в истории КХЛ забросил пять шайб за один матч
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
В Иране заявили, когда состоится визит Лаврова в ТегеранПолитика, 16:09
В Раде назвали, кто подпишет договор о минералах между США и УкраинойПолитика, 16:00
Тарасова заявила, что Винер невозможно заменить в российской гимнастикеСпорт, 15:50
В Киеве сообщили о неготовности Зеленского к «проблемной» сделке с СШАПолитика, 15:34
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:31
Советника губернатора Ростовской области Гончарова отправили в СИЗОПолитика, 15:28
В Бразилии воронки в земле поглощают городок. ВидеоОбщество, 15:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Француженки завоевали золото в эстафете на чемпионате мира по биатлонуСпорт, 15:17
ХАМАС освободил еще троих израильских заложниковПолитика, 15:15
Форвард «Спартака» установил рекорд по длине результативной серии в ВХЛСпорт, 15:11
Симоньян заменит Кеосаяна на НТВТехнологии и медиа, 15:08
Россиян предупредили о мошенничестве с возвращением Visa и MastercardФинансы, 14:54
Кабаева поздравила преемницу Винер с назначением на пост тренера сборнойСпорт, 14:45
На Украине оценили риск отключения от StarlinkПолитика, 14:43