Форвард «Спартака» Чезганов установил рекорд по длине результативной серии в ВХЛ

Форвард «Спартака» установил рекорд по длине результативной серии в ВХЛ

Белорусский нападающий Егор Чезганов, выступающий за «Химик» из Воскресенска, набрал очки в 15 матчах ВХЛ подряд

Егор Чезганов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Нападающий воскресенского «Химика» Егор Чезганов во встрече с «Рязанью-ВДВ» набрал очки в 15-м матче подряд, установив рекорд Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщается на сайте ВХЛ.

22-летний белорус улучшил достижение форварда тюменского «Рубина» Дениса Давыдова, который в сезоне 2023/24 набрал очки в 14 встречах подряд.

«Химик» — фарм-клуб московского «Спартака» из КХЛ.

Чезганов провел в нынешнем сезоне 44 матча в ВХЛ и набрал 48 (29+19) очков. В КХЛ у него в шести встречах одна заброшенная шайба.