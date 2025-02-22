Форвард «Спартака» установил рекорд по длине результативной серии в ВХЛ
Нападающий воскресенского «Химика» Егор Чезганов во встрече с «Рязанью-ВДВ» набрал очки в 15-м матче подряд, установив рекорд Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщается на сайте ВХЛ.
22-летний белорус улучшил достижение форварда тюменского «Рубина» Дениса Давыдова, который в сезоне 2023/24 набрал очки в 14 встречах подряд.
«Химик» — фарм-клуб московского «Спартака» из КХЛ.
Чезганов провел в нынешнем сезоне 44 матча в ВХЛ и набрал 48 (29+19) очков. В КХЛ у него в шести встречах одна заброшенная шайба.
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