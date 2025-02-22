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Роналду возмутился из-за решения российского судьи

Роналду возмутился из-за решения российского судьи Кирилла Левникова
Роналду оказался недоволен удалением одноклубника
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Getty Images)

Нападающий «Аль‑Насра» Криштиану Роналду высказал недовольство российскому судье Кириллу Левникову за удаление одноклубника Джона Дурана в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Левников показал Дурану красную карточку за отмашку от соперника на 92-й минуте домашнего матча «Аль‑Насра» против «Аль‑Иттифаки» (2:3).

Роналду высказал судьям свое возмущение решением об удалении, а после пнул находившийся в центральном круге мяч в сторону скамейки запасных. При этом Левников не наказал Роналду предупреждением, хотя за подобные действия судьи дают футболистам желтую карточку.

Роналду в этом матче не создал ни одного момента. После игры он быстро покинул поле, отказавшись от рукопожатия с соперниками.

«Аль‑Насра» занимает четвертое место с отставанием в восемь очков от лидера и 13 туров до конца.

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