Роналду возмутился из-за решения российского судьи
Нападающий «Аль‑Насра» Криштиану Роналду высказал недовольство российскому судье Кириллу Левникову за удаление одноклубника Джона Дурана в матче чемпионата Саудовской Аравии.
Левников показал Дурану красную карточку за отмашку от соперника на 92-й минуте домашнего матча «Аль‑Насра» против «Аль‑Иттифаки» (2:3).
Роналду высказал судьям свое возмущение решением об удалении, а после пнул находившийся в центральном круге мяч в сторону скамейки запасных. При этом Левников не наказал Роналду предупреждением, хотя за подобные действия судьи дают футболистам желтую карточку.
Роналду в этом матче не создал ни одного момента. После игры он быстро покинул поле, отказавшись от рукопожатия с соперниками.
«Аль‑Насра» занимает четвертое место с отставанием в восемь очков от лидера и 13 туров до конца.
Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения
В Китае нашли новый вид коронавируса
Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным
Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа
Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно
Канье Уэст запустит криптовалюту YZY
В Калуге запустят производство нового российского автомобиля
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской