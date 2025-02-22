 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

Экс-чемпион мира отдал предпочтение Биволу в поединке против Бетербиева

Экс-чемпион мира по боксу Дрозд: Бивол — фаворит в бою-реванше с Бетербиевым
Первый поединок, состоявшийся в прошлом году, выиграл Бетербиев. Дрозд считает, что была судейская ошибка и победу должен был одержать Бивол
Фото: Боксер Дмитрий Бивол (Валерий Шарифулин/ТАСС)
Фото: Боксер Дмитрий Бивол (Валерий Шарифулин/ТАСС)

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC (2014–2016) Григорий Дрозд заявил «РБК Спорт», что ожидает победы Дмитрия Бивола в предстоящем реванше против Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Ожидаю, что бой будет чуть более динамичным. В первом поединке Бивол был слишком осторожен, где-то не давал волю эмоциям. Сейчас Диме нужно побеждать более убедительно. Для этого потребуются с его стороны активность и хороший напор. Поэтому я ожидаю, что бой будет зрелищным. Мой фаворит в этом бою — Дмитрий Бивол», — сказал Дрозд «РБК Спорту».

По его мнению, в предстоящем поединке инициатива будет полностью принадлежать Биволу и ход боя развернется по его сценарию. «В отношении Бетербиева: он, получается, до Бивола 20 боев закончил досрочно. Первый поединок, который был выигран по очкам, — это был бой против Дмитрия Бивола. Артур — настоящий нокаутер, и мы никогда этого не забываем. Но думаю, что бой будет складываться по сценарию Бивола. На мой взгляд, первый поединок он выиграл по очкам, там была судейская ошибка. Думаю, что Дима должен быть более настойчивым. Он должен забрать большинство раундов и победить», — отметил Дрозд.

Он также допустил возможность проведения третьего поединка между россиянами, отметив, что это будет зависеть от физической формы 40-летнего Бетербиева. «Логика в третьем поединке, безусловно, есть. Вопрос в том, готов ли Артур к третьему бою с точки зрения физического состояния. Но логика в этом есть, и я думаю, что многие с большим удовольствием посмотрели бы третий бой», — заключил Дрозд.

22 февраля в Эр-Рияде Бетербиев и Бивол проведут второй бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг). В первом поединке победу спорным раздельным решением одержал Бетербиев (114–114, 115–113, 116–112).

В активе 40-летнего Бетербиева 21 победа в профессиональной карьере (20 нокаутом) и ни одного поражения. На счету 34-летнего Бивола 23 победы и одно поражение.

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Полина Мельникова
Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Григорий Дрозд
Материалы по теме
Реванш Бетербиев — Бивол. Что важно знать о главном бое года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
В Белгороде водитель уходил от погони и врезался в укрытие от дроновОбщество, 12:51
Умер снявшийся в сериале «Склифосовский» актер Олег ЮдинОбщество, 12:48
Роналду возмутился из-за решения российского судьиСпорт, 12:34
Ирине Винер нашли замену на посту тренера сборнойСпорт, 12:21
Минобороны заявило о взятии Новолюбовки в ЛНРПолитика, 12:15
Бой Бетербиева против Бивола перенесли ради «улучшения атмосферы»Спорт, 12:04
Шольц призвал предоставить Украине место за столом переговоровПолитика, 12:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Решетников предупредил об «иных» требованиях для возвращения компанийПолитика, 11:58
ХАМАС освободил еще двоих израильских заложниковПолитика, 11:23
На что упали цены вопреки инфляции в 2024 году. ИнфографикаЭкономика, 11:21
Пентагон сократит 5,4 тыс. гражданских сотрудниковПолитика, 11:10
В МТС рассказали о новом способе мошенничества от имени разработчиков ПОТехнологии и медиа, 11:07
В Польше украинца осудили по делу о диверсиях в пользу РоссииОбщество, 10:44
Чемпионы мира назвали фаворита в новом бою Бетербиева с БиволомСпорт, 10:36