Экс-чемпион мира отдал предпочтение Биволу в поединке против Бетербиева

Первый поединок, состоявшийся в прошлом году, выиграл Бетербиев. Дрозд считает, что была судейская ошибка и победу должен был одержать Бивол

Фото: Боксер Дмитрий Бивол (Валерий Шарифулин/ТАСС)

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC (2014–2016) Григорий Дрозд заявил «РБК Спорт», что ожидает победы Дмитрия Бивола в предстоящем реванше против Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Ожидаю, что бой будет чуть более динамичным. В первом поединке Бивол был слишком осторожен, где-то не давал волю эмоциям. Сейчас Диме нужно побеждать более убедительно. Для этого потребуются с его стороны активность и хороший напор. Поэтому я ожидаю, что бой будет зрелищным. Мой фаворит в этом бою — Дмитрий Бивол», — сказал Дрозд «РБК Спорту».

По его мнению, в предстоящем поединке инициатива будет полностью принадлежать Биволу и ход боя развернется по его сценарию. «В отношении Бетербиева: он, получается, до Бивола 20 боев закончил досрочно. Первый поединок, который был выигран по очкам, — это был бой против Дмитрия Бивола. Артур — настоящий нокаутер, и мы никогда этого не забываем. Но думаю, что бой будет складываться по сценарию Бивола. На мой взгляд, первый поединок он выиграл по очкам, там была судейская ошибка. Думаю, что Дима должен быть более настойчивым. Он должен забрать большинство раундов и победить», — отметил Дрозд.

Он также допустил возможность проведения третьего поединка между россиянами, отметив, что это будет зависеть от физической формы 40-летнего Бетербиева. «Логика в третьем поединке, безусловно, есть. Вопрос в том, готов ли Артур к третьему бою с точки зрения физического состояния. Но логика в этом есть, и я думаю, что многие с большим удовольствием посмотрели бы третий бой», — заключил Дрозд.

22 февраля в Эр-Рияде Бетербиев и Бивол проведут второй бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг). В первом поединке победу спорным раздельным решением одержал Бетербиев (114–114, 115–113, 116–112).

В активе 40-летнего Бетербиева 21 победа в профессиональной карьере (20 нокаутом) и ни одного поражения. На счету 34-летнего Бивола 23 победы и одно поражение.