Чемпионы мира назвали фаворита в новом бою Бетербиева с Биволом

В субботу российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Что говорят эксперты о поединке — в материале «РБК Спорт»

Фото: Боксеры Артур Бетербиев и боксер Дмитрий Бивол (слева направо) (Валерий Шарифулин/ТАСС)

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоится бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг). В бою будут разыграны все чемпионские пояса этой весовой категории: IBF, WBC, WBO, WBA и IBO.

Турнир начнется в 19:00 мск, а главный бой между Бетербиевым и Биволом — не ранее 23:00.

Оба спортсмена имеют российское гражданство. Но Артур Бетербиев выйдет на ринг под флагом Канады, где он сейчас проживает, а Дмитрий Бивол будет представлять Киргизию.

Их первый поединок, состоявшийся в октябре 2024 года, завершился победой Бетербиева раздельным решением судей (114-114, 115-113, 116-112). Поражение стало первым для Бивола в профессиональной карьере. Оценки третьего судьи, отдавшего победу Бетербиеву со счетом 116-112, стали предметом бурных обсуждений, поскольку существенно отличались от оценок двух других рефери.

Промоутерская компания Top Rank заявила, что Бетербиев и Бивол могут получить за реванш вдвое больше, чем за первый бой, — $20 млн или более. Пока точная сумма неизвестна.

На счету 40-летнего Бетербиева 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональной карьере. У 34-летнего Бивола 23 победы и одно поражение.

Что говорят эксперты о предстоящем реванше

Константин Цзю, бывший абсолютный чемпион мира по боксу

«Есть разные виды просмотра бокса для меня. В прошлый раз я смотрел как судья, в этот раз постараюсь просто получать удовольствие, хотя судить все равно буду. Это бой двух очень хороших мастеров. С точки зрения зрелищности он иногда может уступать другим боям. С профессиональной точки зрения они очень классные, но с точки зрения зрителей… это совсем другое. Я не жду нокаута. В случае победы Бивола будет третий бой. Если Дмитрий проиграет, то вряд ли третий бой будет. Завершит ли Бивол карьеру в случае проигрыша? Я не люблю слово «если», сначала посмотрим бой», — сказал Цзю «РБК Спорт».

Григорий Дрозд, экс-чемпион мира по версии WBC (2014–2016)

«Ожидаю, что бой будет чуть более динамичным. В первом поединке Бивол был слишком осторожен, где-то не давал волю эмоциям. Сейчас Диме нужно побеждать более убедительно. Для этого потребуются с его стороны активность и хороший напор. Поэтому я ожидаю, что бой будет зрелищным. Мой фаворит в этом бою — Дмитрий Бивол. В отношении Бетербиева: он, получается, до Бивола 20 боев закончил досрочно. Первый поединок, который был выигран по очкам, — это был бой против Дмитрия Бивола. Артур — настоящий нокаутер, и мы никогда этого не забываем. Но думаю, что бой будет складываться по сценарию Бивола. На мой взгляд, первый поединок он выиграл по очкам, там была судейская ошибка. Думаю, что Дима должен быть более настойчивым. Он должен забрать большинство раундов и победить», — сказал Дрозд «РБК Спорт».

«Логика в третьем поединке, безусловно, есть. Вопрос в том, готов ли Артур к третьему поединку с точки зрения физического состояния. Но, я думаю, многие с большим удовольствием посмотрели бы третий бой», — заключил он.

Олег Тактаров, первый российский чемпион UFC

«Этот бой будет более стратегически грамотным, в первую очередь со стороны Бивола. Если в первом поединке не было нокаутов, то тем более и в этом не будет. Нет фаворита. Я, как правило, всегда за спорт. Если выиграет Бивол, то 100% объявят третий бой», — заявил Такткаров в разговоре с «РБК Спорт».

Эдуард Трояновский, чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии IBF и IBO

«Думаю, реванш получится жестким и зрелищным, поскольку Дмитрию Биволу необходимо выиграть этот бой. Чтобы победить, ему предстоит проделать огромную работу, сведя к минимуму любой риск и идя на компромиссы. Если бой будет похож на предыдущий, победы ему не видать. В этот раз нужно побеждать с большим отрывом, демонстрируя уверенность», — сказал Трояновский «РБК Спорту».