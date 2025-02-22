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Эксклюзив

Костя Цзю усомнился в том, что в бою Бивола и Бетербиева будет нокаут

Константин Цзю отметил, что в случае победы Дмитрия Бивола между россиянами может состояться третий поединок
Фото: Боксер Константин Цзю (Александр Щербак/ТАСС)
Фото: Боксер Константин Цзю (Александр Щербак/ТАСС)

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с «РБК Спорт» заявил, что не ожидает нокаута от Дмитрия Бивола или Артура Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Я не ожидаю нокаута в этом поединке. В случае победы Бивола будет третий бой. Если Дмитрий проиграет, то вряд ли третий бой состоится. Завершит ли Бивол карьеру в случае проигрыша? Я не люблю слово «если», давайте сначала посмотрим бой», — сказал Цзю.

Бывший боксер заявил, что не ждет зрелищного поединка, но отметил, что оба спортсмена — профессионалы: «Есть разные виды просмотра бокса для меня. В прошлый раз я смотрел как судья, в этот раз постараюсь просто получать удовольствие, хотя судить все равно буду. Это бой двух очень хороших мастеров. С точки зрения зрелищности он иногда может уступать другим боям. С профессиональной точки зрения они очень классные, но с точки зрения зрителей… Это совсем другое».

22 февраля в Эр-Рияде состоится второй бой между Бетербиевым и Биволом. На кону будут стоять все четыре основных чемпионских пояса IBF, WBC, WBO и WBA, а также IBO в полутяжелом весе.

В прошлом году Бетербиев выиграл у Бивола раздельным решением судей (114–114, 115–113, 116–112). Оценки одного из судей, отдавшего значительное преимущество Бетербиеву (116–112), вызвали широкие дискуссии.

40-летний Бетербиев одержал 21 победу (20 из них — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

34-летний Бивол имеет в своем активе 23 победы и одно поражение.

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Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Костя Цзю
Константин Цзю фото

Константин Цзю

спортсмен, боксер
19 сентября 1969 года
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