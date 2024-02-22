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Российский новичок НХЛ оформил ассистентский хет-трик

Российский новичок НХЛ Павел Минтюков оформил ассистентский хет-трик
Павел Минтюков впервые отметился тремя передачами. Он впервые в карьере набрал три очка в матче НХЛ. Всего на счету россиянина 23 очка (3 гола и 20 передач) в сезоне. Он входит в топ-10 лучших самых результативных новичков НХЛ
Павел Минтюков
Павел Минтюков (Фото: Reuters)

«Анахайм Дакс» проиграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев отличились Мэйсон Мактавиш (37, 39), Трой Терри (30) и Алекс Киллорн (40), у гостей — Зак Варенски (4-я, 19-я минуты) и Шон Курали (23, 48), также отличились Джонни Годро (10), Егор Чинахов (47) и Бун Дженнер (60).

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился тремя передачами. Он впервые в карьере набрал три очка в матче НХЛ. Всего на счету россиянина 23 очка (3 гола и 20 передач) в сезоне. Он входит в топ-10 лучших самых результативных новичков НХЛ.

Чинахов прервал четырехматчевую безголевую серию. На его счету 15 голов и 12 передач. Он входит в топ-3 лучших снайперов «Коламбуса» и также является четвертым бомбардиром команды.

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Теги
Руслан Алиев
НХЛ Коламбус Блю Джекетс Павел Минтюков
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