Российский новичок НХЛ оформил ассистентский хет-трик

Павел Минтюков впервые отметился тремя передачами. Он впервые в карьере набрал три очка в матче НХЛ. Всего на счету россиянина 23 очка (3 гола и 20 передач) в сезоне. Он входит в топ-10 лучших самых результативных новичков НХЛ

Павел Минтюков (Фото: Reuters)

«Анахайм Дакс» проиграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев отличились Мэйсон Мактавиш (37, 39), Трой Терри (30) и Алекс Киллорн (40), у гостей — Зак Варенски (4-я, 19-я минуты) и Шон Курали (23, 48), также отличились Джонни Годро (10), Егор Чинахов (47) и Бун Дженнер (60).

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился тремя передачами. Он впервые в карьере набрал три очка в матче НХЛ. Всего на счету россиянина 23 очка (3 гола и 20 передач) в сезоне. Он входит в топ-10 лучших самых результативных новичков НХЛ.

Чинахов прервал четырехматчевую безголевую серию. На его счету 15 голов и 12 передач. Он входит в топ-3 лучших снайперов «Коламбуса» и также является четвертым бомбардиром команды.

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 27 бросков из 29.