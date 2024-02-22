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«Барселона» упустила победу в матче с «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов

«Барселона» не смогла победить «Наполи» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
В составе «Барселоны» гол забил Роберт Левандовски, а за «Наполи» отличился Виктор Осимхен
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски (Фото: Alessandro Garofalo / Global look press)

«Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» в первом матче между командами в плей-офф Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Барселоны» гол забил Роберт Левандовски, а за «Наполи» отличился Виктор Осимхен.

Футболист атаки каталонской команды Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории плей-офф Лиги чемпионов, он вышел на поле в стартовом составе команды в возрасте 16 лет и 223 дней.

Бывший полузащитник казанского «Рубина» и московского «Локомотива» Хвича Кварацхелия, играющий за «Наполи», вышел на поле с первых минут, но ничем примечательным не отличился. Он был заменен на 68-й минуте.

Ответный матч команд пройдет в Барселоне 12 марта.

В другом матче игрового дня «Порту» на своем поле одержал победу на четвертой добавленной к матчу минуте у лондонского «Арсенала». Единственный мяч в этой игре забил форвард Вандерсон Галено. Ответный матч состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» 13 марта.

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