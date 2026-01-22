Каземиро летом покинет «Манчестер Юнайтед»
Бразильский полузащитник Каземиро покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом. Об этом сообщила пресс-служба команды.
«Манчестер Юнайтед» не стал продлевать контракт с футболистом, который заканчивается летом этого года.
Каземиро поблагодарил болельщиков на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) и заявил, что у него еще есть четыре месяца, чтобы «отдать все силы ради эмблемы и общей цели».
Новый клуб 33-летнего футболиста пока неизвестен.
За «Манчестер Юнайтед» Каземиро выступает с 2022 года. Всего за команду он провел 146 игр, забил 21 гол и отдал 13 голевых передач.
С клубом он стал обладателем Кубка лиги (2023) и Кубка Англии (2024).
Каземиро является игроком сборной Бразилии, в ее составе он провел 82 игры и забил восемь мячей.
