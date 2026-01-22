 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Каземиро летом покинет «Манчестер Юнайтед»

Каземиро покинет «Манчестер Юнайтед» летом 2026 года
За «Манчестер Юнайтед» Каземиро играет с 2022 года. Всего за клуб он провел 146 игр, забил 21 гол и отдал 13 голевых передач
Каземиро
Каземиро (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Бразильский полузащитник Каземиро покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Манчестер Юнайтед» не стал продлевать контракт с футболистом, который заканчивается летом этого года.

Каземиро поблагодарил болельщиков на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) и заявил, что у него еще есть четыре месяца, чтобы «отдать все силы ради эмблемы и общей цели».

Новый клуб 33-летнего футболиста пока неизвестен.

За «Манчестер Юнайтед» Каземиро выступает с 2022 года. Всего за команду он провел 146 игр, забил 21 гол и отдал 13 голевых передач.

С клубом он стал обладателем Кубка лиги (2023) и Кубка Англии (2024).

Каземиро является игроком сборной Бразилии, в ее составе он провел 82 игры и забил восемь мячей.

Авторы
Теги
Рената Утяева
Футбол Манчестер Юнайтед
