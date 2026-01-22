«Зенит» разгромил чемпиона Китая в товарищеском матче
Петербургский «Зенит» крупно обыграл китайский «Шанхай Порт» в товарищеском матче на зимних сборах в Дохе.
Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «Зенита».
У петербургского клуба голы на счету Луиса Энрике (11-я минута), Педро (20), Александра Соболева (71) и Александра Ерохина (81).
Единственный гол китайского клуба на счету Лян Чинхуна (90).
«Шанхай Порт» является чемпионом Китая.
Команды сыграют друг с другом второй матч 26 января.
После 18 туров «Зенит» идет на втором месте турнирной таблицы РПЛ (39 очков). Клуб уступает одно очко лидеру таблицы «Краснодару».
