«Зенит» разгромил чемпиона Китая в товарищеском матче

«Зенит» разгромил чемпиона Китая «Шанхай Порт» в товарищеском матче

Фото: Телеграмм-канал ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» крупно обыграл китайский «Шанхай Порт» в товарищеском матче на зимних сборах в Дохе.

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «Зенита».

У петербургского клуба голы на счету Луиса Энрике (11-я минута), Педро (20), Александра Соболева (71) и Александра Ерохина (81).

Единственный гол китайского клуба на счету Лян Чинхуна (90).

«Шанхай Порт» является чемпионом Китая.

Команды сыграют друг с другом второй матч 26 января.

После 18 туров «Зенит» идет на втором месте турнирной таблицы РПЛ (39 очков). Клуб уступает одно очко лидеру таблицы «Краснодару».