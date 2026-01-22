 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Авангард» прервал четырехматчевую победную серию «Автомобилиста»

«Авангард» прервал четырехматчевую победную серию «Автомобилиста» в КХЛ
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Авангарда»
ХК &laquo;Авангард&raquo;
ХК «Авангард» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Омский «Авангард» в овертайме обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Матч прошел в Екатеринбурге и закончился со счетом 1:2 в пользу гостей.

В основное время у «Автомобилиста» на шестой минуте отличился Роман Горбунов, у «Авангарда» на 26-й забил Майкл Маклауд. Победную шайбу на третьей минуте овертайма забросил Эндрю Потуральски.

Это вторая подряд победа омского клуба над «Автомобилистом» в овертайме.

В параллельном матче магнитогорский «Металлург» проиграл новосибирской «Сибири» со счетом 1:2.

Рената Утяева
КХЛ ХК Авангард ХК Автомобилист Хоккей
