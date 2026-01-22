«Авангард» прервал четырехматчевую победную серию «Автомобилиста»
Омский «Авангард» в овертайме обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Матч прошел в Екатеринбурге и закончился со счетом 1:2 в пользу гостей.
В основное время у «Автомобилиста» на шестой минуте отличился Роман Горбунов, у «Авангарда» на 26-й забил Майкл Маклауд. Победную шайбу на третьей минуте овертайма забросил Эндрю Потуральски.
Это вторая подряд победа омского клуба над «Автомобилистом» в овертайме.
В параллельном матче магнитогорский «Металлург» проиграл новосибирской «Сибири» со счетом 1:2.
