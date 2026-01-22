Футболист не поехал на сборы «Динамо» из-за проблем с документами

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев отметил, что Скопинцев будет оштрафован за опоздание на сбор

Полузащитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Полузащитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев не смог поехать на сборы московского «Динамо» в Абу-Даби из-за проблем с документами. Об этом журналистам сообщил генеральный директор футбольного клуба Павел Пивоваров.

«Мы на связи со Скопинцевым. Проблема его отсутствия на сборе техническая, она неприятная. Причина в документе. Мы разбираемся», — рассказал Пивоваров.

В свою очередь, главный тренер «Динамо» Ролан Гусев отметил, что Скопинцев будет оштрафован за опоздание на сбор.

«Динамо» в рамках турнира BetBoom Dynamo Global Challenge в Абу-Даби проведет матчи с китайскими «Шанхай Шэньхуа» (23 января) и «Чэнду Жунчэн» (26 января). Главным тренером «Шанхай Шэньхуа» является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий.

В текущем сезоне 28-летний Скопинцев провел за клуб 20 игр во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

«Динамо» после 18 туров занимает десятую строчку турнирной таблицы РПЛ. На счету клуба 21 очко.