 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 3,7 x 3,75 2 1,93 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Рома Штутгарт 1 2,15 x 3,45 2 3,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,26 x 65 2 4,05
Спорт⁠,
0

Футболист не поехал на сборы «Динамо» из-за проблем с документами

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев отметил, что Скопинцев будет оштрафован за опоздание на сбор
Полузащитник московского &laquo;Динамо&raquo; Дмитрий Скопинцев
Полузащитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Полузащитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев не смог поехать на сборы московского «Динамо» в Абу-Даби из-за проблем с документами. Об этом журналистам сообщил генеральный директор футбольного клуба Павел Пивоваров.

«Мы на связи со Скопинцевым. Проблема его отсутствия на сборе техническая, она неприятная. Причина в документе. Мы разбираемся», — рассказал Пивоваров.

В свою очередь, главный тренер «Динамо» Ролан Гусев отметил, что Скопинцев будет оштрафован за опоздание на сбор.

«Динамо» в рамках турнира BetBoom Dynamo Global Challenge в Абу-Даби проведет матчи с китайскими «Шанхай Шэньхуа» (23 января) и «Чэнду Жунчэн» (26 января). Главным тренером «Шанхай Шэньхуа» является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий.

В текущем сезоне 28-летний Скопинцев провел за клуб 20 игр во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

«Динамо» после 18 туров занимает десятую строчку турнирной таблицы РПЛ. На счету клуба 21 очко.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Руслан Алиев
ФК Динамо Москва Леонид Слуцкий (тренер) Российская премьер-лига (РПЛ)
Материалы по теме
Газзаев вошел в консультативный совет московского «Динамо»
Спорт
«Динамо» объявило о переходе бразильского футболиста
Спорт
Тренер защитников покинул хоккейное «Динамо» после 10 сезонов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
Трамп после встречи с Зеленским в Давосе призвал к миру на Украине Политика, 16:41
В России установили исторический максимум энергопотребления из-за морозов Экономика, 16:38
Маск приедет в Давос несмотря на многолетнюю критику форума Политика, 16:35
Трамп заявил, что США смогут разместить в Гренландии «все, что нужно» Политика, 16:34
«Барселона» потеряла Педри на месяц из-за травмы Спорт, 16:30
Германия решила выслать заместителя военного атташе посольства России Политика, 16:26
Маткапитал-2026: как потратить ₽963 тыс. на покупку жилья и ипотеку Недвижимость, 16:26
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Три активиста попытались вывести из строя личный самолет канцлера Мерца Политика, 16:25
Совладелец Внуково заявил о заявке на участие в покупке Домодедово Бизнес, 16:16
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
В Кузбассе остановят «оптимизацию медучреждений» после смертей в роддоме Общество, 16:12
Французский министр призвал Трампа «не брать шампанское в заложники» Вино, 16:10
В Москве 18 февраля состоится общероссийская конференция «Пожтех-2026» Пресс-релиз, 16:08
Футболист не поехал на сборы «Динамо» из-за проблем с документами Спорт, 16:04