«Барселона» потеряла Педри на месяц из-за травмы
У полузащитника «Барселоны» Педри диагностирована травма правого подколенного сухожилия, которую он получил в гостевом матче Лиги чемпионов с пражской «Славией», сообщила пресс-служба клуба.
«Барселона» накануне одержала волевую победу над чешским клубом со счетом 4:2.
Педри покинул поле на 61-й минуте. Ожидается, что он пропустит месяц.
У Педри 25 матчей, два гола и восемь передач в этом сезоне.
«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов идет девятой после семи туров.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине