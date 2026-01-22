«Барселона» потеряла Педри на месяц из-за травмы

Полузащитник получил травму в матче Лиги чемпионов со «Славией» (4:2). У него повреждение подколенного сухожилия

Педри (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

У полузащитника «Барселоны» Педри диагностирована травма правого подколенного сухожилия, которую он получил в гостевом матче Лиги чемпионов с пражской «Славией», сообщила пресс-служба клуба.

«Барселона» накануне одержала волевую победу над чешским клубом со счетом 4:2.

Педри покинул поле на 61-й минуте. Ожидается, что он пропустит месяц.

У Педри 25 матчей, два гола и восемь передач в этом сезоне.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов идет девятой после семи туров.