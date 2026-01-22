Гуменник прыгнул пять четверных на турнире перед поездкой на Олимпиаду
Фигурист Петр Гуменник, который выступит на Олимпиаде в Италии, победил на мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе.
Гуменник в сумме набрал 326,49 балла.
В короткой программе он исполнил четверные флип (в каскале) и лутц, а также тройной аксель. В произвольной программе он сделал эти же прыжки, а также два четверных тулупа в каскаде и один риттбергер в четыре оборота.
За второй прокат фигурист получил 217,44 балла — эта оценка, а также набранная Гуменником сумма баллов превысили установленные им же рекорды России, отмечает «РИА Новости».
Помимо Гуменника, на Игры в Италии поедет Аделия Петросян.
Олимпиада стартует 6 февраля.
