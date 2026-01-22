 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
Гуменник прыгнул пять четверных на турнире перед поездкой на Олимпиаду

Олимпиада-2026
Фигурист выиграл соревнования в Петербурге, превзойдя принадлежавшие ему же рекорды России
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Фигурист Петр Гуменник, который выступит на Олимпиаде в Италии, победил на мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе.

Гуменник в сумме набрал 326,49 балла.

В короткой программе он исполнил четверные флип (в каскале) и лутц, а также тройной аксель. В произвольной программе он сделал эти же прыжки, а также два четверных тулупа в каскаде и один риттбергер в четыре оборота.

За второй прокат фигурист получил 217,44 балла — эта оценка, а также набранная Гуменником сумма баллов превысили установленные им же рекорды России, отмечает «РИА Новости».

Помимо Гуменника, на Игры в Италии поедет Аделия Петросян.

Олимпиада стартует 6 февраля.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анна Сатдинова
фигурное катание Петр Гуменник Олимпиада-2026
Петр Гуменник
