ЦСКА анонсировал фильм о клубе разговором с Торопом из реанимобиля
Московский ЦСКА анонсировал выход документального сериала о клубе кадрами из машины скорой помощи с получившим травму головы вратарем Владиславом Торопом. Видеоанонс сериала «Мама, мы — ЦСКА!», который в феврале выйдет на Okko, опубликован в телеграм-канале клуба.
В мае 2024-го в финале «пути РПЛ» Кубка России с «Зенитом» 20-летний Тороп в борьбе за мяч столкнулся головами с Нуралы Алипом. Он не смог самостоятельно покинуть поле и сразу после замены был госпитализирован.
У вратаря выявили двойной перелом костей лицевого отдела черепа, он перенес операцию и смог восстановиться к началу нового сезона.
В видеоролике Тороп просит сотрудников клуба пообещать, что он не умрет. Его пытаются успокоить и говорят, что с ним все будет нормально. «Я не хочу умирать», — говорил вратарь.
В 2001 году украинский вратарь ЦСКА Сергей Перхун умер после полученной в матче с махачкалинским «Анжи» травмы головы.
Перхун столкнулся с соперником, ему оказали помощь и повезли в аэропорт, потому что его состояние не вызывало опасений. Но вскоре голкиперу стало плохо, и его срочно госпитализировали с ушибом и массивным отеком головного мозга. Сначала игрока доставили в местную больницу, потом транспортировали в Москву, где он позднее скончался.
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