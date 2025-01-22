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ЦСКА анонсировал фильм о клубе разговором с Торопом из реанимобиля

ЦСКА анонсировал фильм о клубе разговором с травмированным Торопом в скорой
В видеоанонсе документального фильма «Мама, мы — ЦСКА!» показан разговор с получившим в мае 2024-го серьезную травму головы 20-летним вратарем, который просит сотрудников клуба пообещать, что он будет жить
Владислав Тороп
Владислав Тороп (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский ЦСКА анонсировал выход документального сериала о клубе кадрами из машины скорой помощи с получившим травму головы вратарем Владиславом Торопом. Видеоанонс сериала «Мама, мы — ЦСКА!», который в феврале выйдет на Okko, опубликован в телеграм-канале клуба.

В мае 2024-го в финале «пути РПЛ» Кубка России с «Зенитом» 20-летний Тороп в борьбе за мяч столкнулся головами с Нуралы Алипом. Он не смог самостоятельно покинуть поле и сразу после замены был госпитализирован.

У вратаря выявили двойной перелом костей лицевого отдела черепа, он перенес операцию и смог восстановиться к началу нового сезона.

В видеоролике Тороп просит сотрудников клуба пообещать, что он не умрет. Его пытаются успокоить и говорят, что с ним все будет нормально. «Я не хочу умирать», — говорил вратарь.

В 2001 году украинский вратарь ЦСКА Сергей Перхун умер после полученной в матче с махачкалинским «Анжи» травмы головы.

Перхун столкнулся с соперником, ему оказали помощь и повезли в аэропорт, потому что его состояние не вызывало опасений. Но вскоре голкиперу стало плохо, и его срочно госпитализировали с ушибом и массивным отеком головного мозга. Сначала игрока доставили в местную больницу, потом транспортировали в Москву, где он позднее скончался.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол ФК ЦСКА Владислав Тороп
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