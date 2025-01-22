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«Автомобилист» выиграл седьмой матч подряд в КХЛ

«Автомобилист» победил «Авангард» и выиграл седьмой матч подряд в КХЛ
«Автомобилист» в Екатеринбурге победил «Авангард» со счетом 2:1. Решающую шайбу на 54-й минуте в большинстве забил Брукс Мэйсек, для которого этот гол стал 17-м в сезоне
Фото: Официальный сайт ХК «‎Автомобилист»
Фото: Официальный сайт ХК «‎Автомобилист»

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл на своем льду омский «Авангард» и продлил серию побед в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей.

Игра завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

У хозяев отличились Максим Денежкин (20-я минута) и Брукс Мэйсек (54), для которого это уже 17-й гол в сезоне.

У «Авангарда» забил Никита Холодилин (12).

Омичи проиграли второй матч подряд и занимают шестое место в Восточной конференции. У «Автомобилиста» третья строчка.

В параллельной встрече новосибирская «Сибирь» обыграла «Трактор» со счетом 4:3, прервав 11-матчевую серию поражений от челябинской команды.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Автомобилист ХК Авангард
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