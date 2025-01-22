«Автомобилист» выиграл седьмой матч подряд в КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл на своем льду омский «Авангард» и продлил серию побед в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей.
Игра завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).
У хозяев отличились Максим Денежкин (20-я минута) и Брукс Мэйсек (54), для которого это уже 17-й гол в сезоне.
У «Авангарда» забил Никита Холодилин (12).
Омичи проиграли второй матч подряд и занимают шестое место в Восточной конференции. У «Автомобилиста» третья строчка.
В параллельной встрече новосибирская «Сибирь» обыграла «Трактор» со счетом 4:3, прервав 11-матчевую серию поражений от челябинской команды.
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