Умара Нурмагомедова после проигрыша Двалишвили отстранили от боев на полгода

Умара Нурмагомедова отстранили от боев на полгода

Умар Нурмагомедов 19 января проиграл чемпиону UFC Мерабу Двалишвили и сломал руку. Он пропустит больше полугода

Умар Нурмагомедов (Фото: Harry How / Getty Images)

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов из-за травмы руки отстранен на полгода и еще на семь дней — для обязательного отдыха, сообщает MMA Junkie со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Калифорния (США).

Нурмагомедов 19 января проиграл решением судей чемпиону UFC в легчайшем весе грузину Мерабу Двалишвили. Во время боя россиянин сломал руку.

Двалишвили отстранили только на неделю.

Для Нурмагомедова это поражение стало первым в карьере при 18 победах, он опустился на третье место в рейтинге UFC.