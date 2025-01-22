Умара Нурмагомедова отстранили от боев на полгода
Российский боец UFC Умар Нурмагомедов из-за травмы руки отстранен на полгода и еще на семь дней — для обязательного отдыха, сообщает MMA Junkie со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Калифорния (США).
Нурмагомедов 19 января проиграл решением судей чемпиону UFC в легчайшем весе грузину Мерабу Двалишвили. Во время боя россиянин сломал руку.
Двалишвили отстранили только на неделю.
Для Нурмагомедова это поражение стало первым в карьере при 18 победах, он опустился на третье место в рейтинге UFC.
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