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Три клуба РПЛ отменили товарищеские матчи из-за ливней в Турции

Матчи «Рубина», «Факела» и «Ахмата» в Турции сорвались из-за ливней
«Рубин» должен был сыграть с «Воеводиной», «Ахмат» — со «Славией», «Факел» — с «Железничаром». В Белеке, где команды проводят сборы, второй день идут проливные дожди
Фото: Официальный сайт ФК «Рубин»
Фото: Официальный сайт ФК «Рубин»

Казанский «Рубин», воронежский «Факел» и грозненский «Ахмат» сообщили в соцсетях об отмене запланированных на среду, 22 января, товарищеских матчей в турецком Белеке из-за погоды.

«Рубин» должен был сыграть с сербской «Воеводиной» (Нови-Сад). «В Белеке со вчерашнего вечера продолжаются ливни. <...> Сегодня вместо матча наша команда проведет тренировку в спортзале», — сообщается в телеграм-канале казанцев.

«Ахмат» должен был сыграть с болгарской «Славией». а «Факел» — с боснийским «Железничаром».

Накануне самарские «Крылья Советов», которые проводят сбор в Анталье, сообщили, что не будут в среду играть с болгарским «Ботевом» из-за вспышки инфекции у соперника.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Рубин Казань ФК Ахмат ФК Факел
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