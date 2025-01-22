Три клуба РПЛ отменили товарищеские матчи из-за ливней в Турции

«Рубин» должен был сыграть с «Воеводиной», «Ахмат» — со «Славией», «Факел» — с «Железничаром». В Белеке, где команды проводят сборы, второй день идут проливные дожди

Фото: Официальный сайт ФК «Рубин»

Казанский «Рубин», воронежский «Факел» и грозненский «Ахмат» сообщили в соцсетях об отмене запланированных на среду, 22 января, товарищеских матчей в турецком Белеке из-за погоды.

«Рубин» должен был сыграть с сербской «Воеводиной» (Нови-Сад). «В Белеке со вчерашнего вечера продолжаются ливни. <...> Сегодня вместо матча наша команда проведет тренировку в спортзале», — сообщается в телеграм-канале казанцев.

«Ахмат» должен был сыграть с болгарской «Славией». а «Факел» — с боснийским «Железничаром».

Накануне самарские «Крылья Советов», которые проводят сбор в Анталье, сообщили, что не будут в среду играть с болгарским «Ботевом» из-за вспышки инфекции у соперника.