Три клуба РПЛ отменили товарищеские матчи из-за ливней в Турции
Казанский «Рубин», воронежский «Факел» и грозненский «Ахмат» сообщили в соцсетях об отмене запланированных на среду, 22 января, товарищеских матчей в турецком Белеке из-за погоды.
«Рубин» должен был сыграть с сербской «Воеводиной» (Нови-Сад). «В Белеке со вчерашнего вечера продолжаются ливни. <...> Сегодня вместо матча наша команда проведет тренировку в спортзале», — сообщается в телеграм-канале казанцев.
«Ахмат» должен был сыграть с болгарской «Славией». а «Факел» — с боснийским «Железничаром».
Накануне самарские «Крылья Советов», которые проводят сбор в Анталье, сообщили, что не будут в среду играть с болгарским «Ботевом» из-за вспышки инфекции у соперника.
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