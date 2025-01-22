Российскую чемпионку мира по самбо отстранили по подозрению в допинге
Чемпионка мира 2022 и 2024 годов, многократная чемпионка России Олеся Посылкина временно отстранена за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации самбо (FIAS).
Посылкину отстранили с 4 декабря 2024-го за диуретик фуросемид.
Россиянка 9 ноября победила на мировом первенстве в Астане в весовой категории до 72 кг.
Диуретики могут ускорять выведение других запрещенных веществ из организма, таким образом скрывая употребление допинга.
В 2023 году РУСАДА называло диуретики причиной каждой третьей дисквалификации российских спортсменов.
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