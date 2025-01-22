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«Барса» вырвала победу в конце матча ЛЧ при 2:4 после ошибки украинца

«Барселона» вырвала победу в концовке матча ЛЧ при 2:4 благодаря ошибке украинца
На 64-й минуте украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин в попытке выбить мяч вперед попал в голову стоявшему за пределами штрафной площади игроку «Барселоны» Рафинье, от которого мяч влетел в ворота
Роберт Левандовски забивает гол за &laquo;Барселону&raquo; в матче Лиги чемпионов с &laquo;Бенфикой&raquo;
Роберт Левандовски забивает гол за «Барселону» в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (Фото: Global Look Press)

Португальская «Бенфика» проиграла испанской «Барселоне» со счетом 4:5 в домашнем матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов.

С 30-й минуты по 87-ю «Бенфика» вела в счете с разницей в два мяча. Голы за хозяев забили Вангелис Павлидис, который в стартовые 30 минут отметился хет-триком (2, 22, 30-я минуты), Рональд Араухо (68 — автогол). В составе гостей отличились Роберт Левндовски (13, 78 — оба с пенальти), Рафинья (64, 96) и Эрик Гарсия (87).

Павлидис стал автором третьего по скорости хет-трика в истории Лиги чемпионов. Рекордсменом по этому показателю является итальянец Марко Симоне, который в 1996 году составе «Милана» забил три гола в ворота норвежскому «Русенборга» за 24 минуты.

На 64-й минуте украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин в попытке выбить мяч вперед попал в голову стоявшему за пределами штрафной площади игроку «Барселоны» Рафинье. От бразильца мяч влетел в ворота португальской команды, «гости сократили отставание в счете до одного мяча — 2:3.

«Барселона» благодаря этой победе обеспечила себе выход в 1/8 финала. Ранее место в плей-офф забронировал английский «Ливерпуль», который обыграл дома французский «Лилль» со счетом 2:1

Результаты остальных матчей игрового дня ЛЧ

«Аталанта» — Штурм 5:0
«Монако» — «Астон Вилла» 1:0
«Бенфика» — «Барселона» 4:5
«Болонья» — «Боруссия» Д 2:1
«Ливерпуль» — «Лилль» 2:1
«Атлетико» М — «Байер» 2:1
«Брюгге» — «Ювентус» 0:0
«Црвена Звезда» — ПСВ 2:3

Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.

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