«Небезнадежно». Как выступили россияне на Australian Open

Впервые с 2020 года полуфиналы одиночных турниров на Australian Open пройдут без российских теннисистов. Можно ли считать худшим выступление россиян на Открытом чемпионате Австралии — в подборке «РБК Спорт»

Даниил Медведев (Фото: Global Look Press)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко и не смогла выйти в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема». Она была последней из россиян на турнире.

Впервые с 2020 года полуфиналы одиночных турниров на Australian Open пройдут без россиян. При этом россиянки в последний раз пробивались в полуфинал женского одиночного турнира в 2015 году, когда Мария Шарапова обыграла в матче за выход в финал Екатерину Макарову, но в решающей встрече уступила Серене Уильямс.

Кроме того, впервые с 2018 года среди мужчин ни один российский теннисист не смог дойти на Australian Open хотя бы до 1/8 финала. Тогда Михаил Южный вылетел в первом круге, Хачанов, Медведев и Евгений Донской — во втором, Рублев — в третьем.

На нынешнем Australian Open россияне остались только в парном разряде. В 1/4 финала Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют против Камиллы Рахимовой и испанки Сары Соррибес-Тормо.

Мнение экспертов

Первый российский чемпион Australian Open и «Ролан Гаррос» в смешанном разряде Андрей Ольховский заявил, что российские теннисисты в мужском одиночном разряде выступили ниже ожидаемых результатов.

«Мужчины действительно выступили ниже ожиданий. Здесь есть объективные факторы — их соперники были неплохо готовы. Медведев, Рублев и Хачанов проиграли молодым и перспективным. Мне кажется, это молодежь, которая и будет подпирать в ближайшее время. Это одно из оправданий. Другие факторы у всех разные — Медведев позже прилетел на турнир, была акклиматизация. При этом, упорнейший матч у него был. Рублев проиграл Жуану Фонсеке, который выиграл Мастерс в прошлом году. Хачанов проиграл Микельсену, который на подъеме», — сказал Ольховский «РБК Спорт».

По словам Ольховского, для того, чтобы обыгрывать молодых теннисистов, «нужно предлагать что-то дополнительно к тому арсеналу, который уже есть на сегодняшний день». «Нужно дорабатывать те недостатки, которые есть. Это необходимо, чтобы оставаться в топ-10 мирового рейтинга. Нужно показывать более солидный уровень, чем то, что показали в Австралии, потому что конкуренция растет, и мужчины начинают играть лучше и молодежь подбирает их. Но это было неудачное выступление россиян», — отметил он.

Ольховский отметил, что в женском одиночном разряде спортсменки выступили очень достойно. «Думаю, мало кто ожидал, что в четвертном круге у нас будет четыре женщины. Последняя из россиянок, Павлюченкова, оказала сопротивление Соболенко, очень хорошо играла. Обидно, что не получилось дожать, но, мне кажется, Соболенко физически сегодня была свежее и выносливость сказалась у нее лучше», — заключил он.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российские теннисисты сыграли на Australian Open «скромно» — мужчины на «слабенькую троечку», женщины — «на четверочку».

«Отличилась Павлюченкова, как ветеран. Она играла достойно, уважительно, на равных с действующим лидером мирового тенниса Соболенко. Матч получился равным, острым, напряженным. Но под конец Павлюченкова не выдержала, а Соболенко доказала, что сильнее. Также Касаткина сыграла в свою силу неплохо», — сказал Янчук «РБК Спорт».

Янчук отметил, что нынешний розыгрыш Australian Open стал для россиян «одним из худших за последние годы, но небезнадежным». «Все-таки у нас есть молодые игроки Шнайдер, Мирра Андреева в парах, которые могут постараться выиграть. Но даже без этого они и еще ряд игроков прогрессируют», — добавил он.

По словам Янчука, выступление российских теннисистов в мужском одиночном разряде является печальным. «Я бы не назвал провальным выступление мужчин. Скорее, печальным. Где-то не получилась полноценная подготовка к первому турниру. Здесь кто в лучшей форме подошел, сумел набрать и попасть в эту форму, тот и сыграл хорошо», — отметил он.

Победительница трех турниров WTA Елена Брюховец заявила, что выступление россиян нельзя называть провальным.

«Многие негативно высказываются о выступлении мужчин. Они живые люди со своими эмоциями и событиями, которые происходят в их жизни помимо тенниса. Касательно подготовки, у кого-то что-то получилось, у кого-то — нет. Хотелось бы поддержать наших ребят, это только начало сезона. Не хочу быть настолько категорично. Нельзя критично относиться к спортсменам. Мы не знаем, что у них происходило», — сказала Брюховец «РБК Спорт».

Брюховец отметила, что могло случиться множество факторов, которые повлияли на неудачное выступление россиян. «Здесь невозможно угадать. Но говорить о провале можно только по ходу сезона. Потому что если послушать Даню Медведева, то у него была лучшая предсезонная подготовка за все годы. Может в моменте она не дала результата, но будем смотреть дальше сезон, какие результаты он будет показывать», — добавила она.

Она отметила, что женщины выступили удачнее, нежели мужчины. «Конечно, нам бы хотелось видеть больше девочек на второй неделе. Обидный матч проиграла Диана Шнайтер, при этом, порадовала Настя Потапова. Мирра снова проиграла Арине Соболенко: во втором сете у Мирры были варианты, но пока Арине удобно играть против Мирры, а Мирре — неудобно играть против Арины. Надеюсь, личный тренер сможет доработать, чтобы были более упорные матчи. Здорово сыграла Вероника Кудерметова, Даша Касаткина тоже имела шансы на победу, но проиграла. Но наши девочки выступили более удачно, нежели мужчины», — отметила Брюховец.