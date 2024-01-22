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Роман Костомаров спародировал вход в воду синхронисток

Роман Костомаров в шутку позанимался синхронным плаванием
Перенесший в 2023 году несколько ампутаций олимпийский чемпион поделился шуточным видео, в котором занимается синхронным плаванием
Роман Костомаров
Роман Костомаров (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров выложил в своем телеграм-канале шуточное видео, в котором занимается синхронным плаванием.

В этом ролике Костомаров и еще один мужчина артистично подходят к краю бассейна и прыгают в воду, как это обычно делают девушки-синхронистки.

«Покоряем новые вершины. Ни шагу на месте, только в воду», — подписал видео Костомаров.

Фигурист из-за вызванной гриппом пневмонии и ее осложнений в 2023 году провел почти шесть месяцев в «Коммунарке». Он пережил несколько ампутаций на стопах и кистях. Костомаров использует протезы и регулярно публикует видеозаписи о своем восстановлении: как тренируется, плавает, пытается играть в теннис, водить машину.

17 декабря на юбилейном шоу Ильи Авербуха Костомаров впервые вышел на лед на коньках и исполнил фрагмент из олимпийского номера «Кармен» с Татьяной Навкой.

Роман Костомаров завоевал золото Олимпиады в Турине в танцах на льду в дуэте с Навкой. В их активе также две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы.

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Теги
Персоны
фигурное катание синхронное плавание Роман Костомаров
Роман Костомаров фото

Роман Костомаров

фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду, артист
8 февраля 1977 года
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