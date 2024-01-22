Украинский форвард Довбик вышел на первое место в списке бомбардиров Ла Лиги

Украинский форвард вышел на первое место в списке бомбардиров Ла Лиги

Нападающий «Жироны» Артем Довбик в нынешнем сезоне чемпионата Испании отметился 14-ю забитыми мячами и сравнялся по этому показателю с полузащитником «Реала» Джудом Беллингемом

Артем Довбик (Фото: Fran Santiago / Getty Images)

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании в нынешнем сезоне.

Довбик забил три мяча 21 января в матче против «Севильи» (5:1). Форвард оформил один из самых быстрых хет-триков в истории Ла Лиги, забив три гола за шесть минут.

На счету 26-летнего украинца 14 голов и пять результативных передач. Столько же забитых мячей у полузащитника «Реал» Мадрида Джуда Беллингема, однако у англичанина меньше передач (3). При этом, Довбик провел 20 игр, а Беллингем — 18.

В декабре Довбик, который перешел в испанский клуб летом 2023-го, был признан лучшим игроком чемпионата Испании в декабре.

После 21 матча чемпионата Испании «Жирона» набрала 52 очка и занимает первую строчку, однако мадридский «Реал», на счету которого 51 очко, имеет одну игру в запасе.