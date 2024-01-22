Украинский форвард вышел на первое место в списке бомбардиров Ла Лиги
Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании в нынешнем сезоне.
Довбик забил три мяча 21 января в матче против «Севильи» (5:1). Форвард оформил один из самых быстрых хет-триков в истории Ла Лиги, забив три гола за шесть минут.
На счету 26-летнего украинца 14 голов и пять результативных передач. Столько же забитых мячей у полузащитника «Реал» Мадрида Джуда Беллингема, однако у англичанина меньше передач (3). При этом, Довбик провел 20 игр, а Беллингем — 18.
В декабре Довбик, который перешел в испанский клуб летом 2023-го, был признан лучшим игроком чемпионата Испании в декабре.
После 21 матча чемпионата Испании «Жирона» набрала 52 очка и занимает первую строчку, однако мадридский «Реал», на счету которого 51 очко, имеет одну игру в запасе.
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